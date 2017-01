Gemeinschaftsschule West : Dachschaden: Turnhalle gesperrt

vergrößern 1 von 3 Foto: Dewanger 1 von 3

Flensburg | Die Turnhalle der Gemeinschaftsschule West ist ab sofort gesperrt und kann vorerst nicht genutzt werden – weder für den Schul- noch für den Vereinssport. Das bestätigte Schulleiter Thorge Arp auf Anfrage. Der Grund sind Schäden im Dachbereich; derzeit werde die Unterkonstruktion von Bauexperten untersucht. Arp geht aber davon aus, dass die Halle etwa ab Mitte Februar wieder genutzt werden kann; ein entsprechendes Signal habe er von der Immobilienverwaltung der Stadt erhalten. Für den Sommer sei der Bau einer neuen Dachkonstruktion geplant, so Arp. In dem Gebäude aus den 80er Jahren habe man Feuchteschäden im Dachbereich festgestellt.

Die Auswirkungen für den Sport halten sich in Grenzen. Man habe einige Zeiten bei Nachbarschulen bekommen, zudem werde der Schulsport teilweise in Kooperation mit externen Partnern gemacht und finde andernorts statt. Auch habe man zusätzliche Zeiten im Campusbad bekommen.

Zu den technischen Einzelheiten äußert sich Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Er hat zunächst eine gute Nachricht: Zu keinem Zeitpunkt habe Einsturzgefahr bestanden. Diese bedrohliche Aussage war in Sportlerkreisen kolportiert worden. Allerdings befürchtete man offenbar, dass einzelne abgehängte Akustikelemente herabfallen und womöglich sogar Leuchten mitreißen könnten. Die hatten sich über die Jahre gelockert, „vermutlich durch Ballbeschuss“, so Teschendorf. Hier erfolge jetzt eine Instandsetzung, bei der Gelegenheit schauen sich die Experten auch die Unterkonstruktion an, zudem werde eine Isolierschicht ausgetauscht.

„Die Arbeiten werden relativ zügig laufen“, stellt Teschendorf in Aussicht, ohne jedoch einen genauen Termin für die Fertigstellung zu nennen. Im Sommer erhalte die Sporthalle, deren Alter die Stadt auf 30 bis 40 Jahre schätzt, dann ein völlig neues Dach; dabei werden die jetzt vorgenommenen Arbeiten berücksichtigt.

Neben den Schülern der Gemeinschaftsschule an der Friesischen Lücke seien fünf externe Nutzer der Halle von der Sperrung betroffen, so Teschendorf. Das seien der TSB Flensburg, der SV Adelby, Flensburg 08, die Türkische Gemeinde und das TBZ, die jeweils mit Mannschaften die Halle nutzen. Alle seien bereits informiert worden.

