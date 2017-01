Empfang in der Flensburger Bürgerhalle : „Community first“: Simone Lange setzt auf neue Gemeinschaft

1 von 1 Foto: marcus dewanger 1 von 1

Der Schleswiger Landrat Wolfgang Buschmann hat jetzt einen ganz neuen Zugang ins Flensburger Rathaus. Mit der launigsten aller Reden des Abends gratulierte der Harrisleer bei der Amtseinführung Oberbürgermeisterin Simone Lange. Worin Buschmann einen mentalen Vorteil und viel Potenzial nach oben für die Beziehungen von Stadt und Kreis erkennt: Buschmanns Gattin komme wie Lange aus dem Osten, verriet er. Das mache zwar flotte Sprüche am Frühstückstisch über die neue Rathausspitze fast unmöglich – aufgrund des Solidarisierungseffekts. Auf der anderen Seite sieht Buschmann mit der Rathauschefin, die im Thüringer Wald aufgewachsen ist, ganz neue Chancen der Stadt-Umland-Kooperation in einem partnerschaftlichen, vertrauensvollen Zusammenwirken. Eine kleine Warnung hatte der Chef der Kreisverwaltung indes in seinen munteren Wortbeitrag eingebaut: „Jenseits der Sichtgrenze der FSG beginnt auch für eine Oberbürgermeisterin mit Eingemeindungsgelüsten der Nebel des Grauens.“ Schließlich sei Flensburg vom Kreis umzingelt. „Allein sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker“, hieß Buschmann Lange in der gemeinsamen Mit-Verantwortung für die Region willkommen.

Simone Lange selbst hatte mit zwei Solosängern des Landestheaters, den Boogie Burgern und dem „Intercultural Music Project“ aus der Neustadt nicht nur das kulturelle Programm des Abends diktiert, um zu zeigen, was Flensburg alles zu bieten hat. Auch auf die Losung „Flensburg first“ wollte sie sich nicht einlassen. Sowohl politisch als auch sozial gab sie die Parole „Community first“ aus – Gemeinschaft zuerst: „Eine sich spaltende Gesellschaft mit wachsenden Spannungen nährt Unfrieden, und jeder einzelne von uns hat die Aufgabe, alles zu tun, um wieder eine Gemeinschaft zu erreichen“, sagte sie den rund 170 Gästen aus der gesamten Region. Da alle Kommunen ähnliche Probleme hätten, fand sie: „Wir machen es uns einfacher, haken uns unter und lösen sie gemeinsam.“

Da hatte Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar ihr längst die Amtskette um den Hals gelegt. Mehr als 1000 Rathausmitarbeiter seien nun gespannt auf einen anderen Führungsstil in der Stadt, die zuletzt jedes Jahr um mehr als 1000 Einwohner gewachsen sei und mittelfristig Schleswig-Holsteins dritte Großstadt sein könne. Wobei Innenminister Stefan Studt mit seiner Zensus-Einwohnerzahl von gut 86 000 nicht die Flensburger Lieblingszählung vortrug. Im Einwohnermeldeamt ist man – ganz frei von Zensus – längst über 94 000 gelandet. Aus der Partnerstadt Slupsk überbrachte Dariusz Szwed Grüße an die „Moin-Moin-City“, die sich in den vergangenen anderthalben Jahren durch das Willkommen der Flüchtlinge positiv verändert habe.

Unter den Gästen waren nicht nur gleich mehrere aktive Oberbürgermeister wie Kiels Ulf Kämpfer und Silvio Witt aus der Partnerstadt Neubrandenburg. Auch Langes Vorvorgänger Klaus Tscheuschner war erstmals seit der Eröffnung des Handwerkskammerneubaus vor vier Jahren, der letzten schweren Geburt seiner Ära, wieder in der Stadt. Und mit Olaf Cord Dielewicz war sogar Langes Vorvorvorvorgänger zur Einführung der ersten Nachfolgerin gekommen.

von Carlo Jolly

erstellt am 23.Jan.2017 | 23:12 Uhr