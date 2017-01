Medizin in Flensburg : Chefarzt Christian Hansen in den Ruhestand verabschiedet

1 von 1 Foto: Diako 1 von 1

Nach über 27 Jahren in der Diako und zwölf Jahren als Chefarzt der Klinik für Hand- und plastische Chirurgie wurde Dr. Christian Hansen in den Ruhestand verabschiedet. „Mit Dr. Christian Hansen verlässt uns eine Führungspersönlichkeit, die mit großem Engagement die Klinik für Hand- und plastische Chirurgie aufgebaut und die medizinische Leistungsfähigkeit seiner Fachabteilung über viele Jahre hinweg geprägt hat“, sagte Krankenhausdirektor Dr. Christian Peters zur Verabschiedung.

Nach seinem Medizinstudium 1971 bis 1978 folgten Facharztausbildung zum Chirurgen sowie Weiterbildung zum Plastischen Chirurgen und 34 Jahre Arbeit in seinen Fachgebieten, unter anderem als Assistenzarzt in der Abteilung für Brandverletzungen, Hand- und plastische Chirurgie der Unfallklinik Ludwigshafen. Hier war Hansen an der Versorgung der Verletzten des Flugtages in Ramstein beteiligt.

„Eine Beschränkung auf bestimmte Körperregionen gibt es für den plastischen Chirurgen nicht“, hob Christian Hansen als eine Besonderheit seiner Fachrichtung hervor. Defekte nach Verletzungen, Verbrennungen und Tumorbehandlung, die sich durch die Verlagerung von Gewebe behandeln lassen, können von Kopf bis Fuß auftreten.

Die Klinik für Plastische Chirurgie der Diako bietet dabei ein Spektrum an, das in seiner Breite für den nördlichen Landesteil einmalig ist. Behandelt werden Liegegeschwüre, chronische Wunden, aber auch Haut- und Gewebeüberschüsse nach Schwangerschaften und extremer Gewichtsabnahme. Ein besonderer Schwerpunkt der Klinik ist die ästhetische und rekonstruktive Chirurgie der weiblichen Brust. Neben Straffung, Vergrößerung und Verkleinerung kann auch eine vollständige Wiederherstellung der Brust nach Brustkrebsbehandlung in mikrochirurgischer Technik durchgeführt werden. Für die Replantation abgetrennter Gliedmaßen und die moderne Wiederherstellungschirurgie ist eine besondere Ausbildung und Ausstattung erforderlich, welche seit mehr als 25 Jahren – unter maßgeblicher Mitwirkung von Dr. Christian Hansen – an der Diako etabliert wurde.

So können hier etwa auch großflächige Brandwunden durch Hautverpflanzung verschlossen und Haut-, Muskel- oder Knochenverlust nach Unfall, nach Tumorchirurgie oder als Bestrahlungsfolge behandelt werden.



von Joachim Pohl

erstellt am 25.Jan.2017 | 07:45 Uhr