Live-Musik in Flensburg : Cathrine Jauer rockt in der Alten Post

1 von 1 Foto: Yvel Jäger 1 von 1

Die Konzertreihe „Alte Post meets music“ findet in diesem Jahr ihre Fortsetzung (wir berichteten) – und sie wächst! Außer im Sommer wird es in der Lobby des Hotels (in der Rathausstraße 2) in Flensburg jeden Monat ein Konzert regionaler Künstler geben. Den Auftakt im Januar macht am Donnerstag, 26. Januar, Cathrine Jauer (Foto). Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Die Vollblutmusikerin macht bereits seit ihrer frühen Kindheit Musik. Ihr Vater produzierte in Frankfurt Werbefilme für Kinderspielzeug, und die kleine Cathrine durfte Puppen und Meerjungfrauen musikalisch anpreisen. Sie lernte Gitarre und Klavier spielen. Mit 15 durfte sie erstmals in einem Pub auf die Bühne – mit ihren eigenen Songs. Später zog sie in die Nähe von Bredstedt und überzeugte auch im Norden solo und in Bands ihr Publikum. Erfolgreich wirkte sie bei der Produktion des Albums „Voices“ von J.R. Blackmore and Friends (Sohn des Deep-Purple-Gitarristen Richie Blackmore) mit. Aus Überzeugung gründete Cathrine Jauer ihr eigenes Label „Wooky Records“ und veröffentlichte damit ihr erstes Album „When I sing“. Mit Songs des zweiten Albums „Hear the sound“ ist sie am Donnerstag in Flensburg zu Gast.

von Joachim Pohl

erstellt am 23.Jan.2017 | 18:44 Uhr