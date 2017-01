Bilanz für 2016 : Campusbad Flensburg auf Erfolgswelle

1 von 1 1 von 1

Die Stadtwerke ziehen ein rundum positive Bilanz für das Campusbad im Jahr 2016. Auch im vierten Jahr der Betriebsführung des Bades durch die Förde Bäder GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke – habe das Bad seine Besucherzahlen gesteigert, so Stadtwerke-Sprecher Peer Holdensen. Mit 286 009 Gästen sei 2016 das Jahr mit der höchsten Besucherzahl gewesen. Damit konnte bisher in jedem Jahr seit Übernahme im April 2013 die Besucherfrequenz gesteigert werden.

Der größte Zuwachs war vom Jahr 2013 auf 2014 zu verzeichnen, als mehr als 28 000 Besucher zusätzlich ins Bad kamen. Von 2015 auf 2016 betrug die Steigerung 6 000 zusätzliche Besuche.

Für Geschäftsführer Andreas Ostmann ist der kontinuierliche Zuwachs eine Bestätigung der Arbeit der Mitarbeiter. „Offenbar gelingt es uns, durch unser Angebot und unseren Umgang mit den Badegästen eine positive Grundstimmung zu erzeugen, in der sich alle wohl fühlen. Damit können wir unsere Stammgäste halten und noch den einen oder anderen Badegast hinzugewinnen.“

Neben dem Erhalt und der laufenden Instandsetzung der Technik seien dazu auch Neuerungen im Angebot nötig. So wurde im Sommer 2016 das Sauna-Außenhaus technisch und optisch vollständig neu konzipiert. Das Campusbad verfüge über die größte Aufguss-Sauna in Norddeutschland.

„Aber auch im für die Gäste nicht sichtbaren Bereich der technischen Anlagen für die Badewassertechnik hat sich einiges getan. Das ist für die Gäste zwar nicht sichtbar, zeigt aber große Wirkung,“ sagt Betriebsleiter Torben Kablau. Im Keller des Campusbades verbergen sich diese technischen Anlagen, für den das Campusbad-Team mittlerweile den Wartungs- und Reparaturstau der ersten Betriebsführungsjahre durch den Vorbetreiber abgearbeitet habe. Mit einem routinemäßigen Wartungsplan werden nun alle Anlagen regelmäßig von Fachfirmen auf aktuelle Funktion und Sicherheit überprüft. Dies sei auch ein Grund dafür, dass das Bad 2016 keinen einzigen technischen Ausfall hatte, der zu einer Einschrän-kung der Öffnungszeiten von Sport-, Freizeitbad oder Sauna führte.

Neu sei ab 2016 auch, dass das Campusbad einen Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ausbilde. 2017 will das Bad genauso wie 2018 jeweils einen weiteren Ausbil-dungsplatz anbieten. Damit schaffe das Bad Ausbildungsplätze in der Region und wirke dem Fachkräftemangel in der Schwimmbadbranche entgegen. Im siebten Jahr nach Eröffnung bewege sich das Campusbad in ruhigem Fahrwasser.

von sh:z

erstellt am 15.Jan.2017 | 09:00 Uhr

