ÖPNV in Flensburg : Bushaltestellen werden renoviert

Auf freie Fahrt können sich Autofahrer auf der Bismarckstraße in Richtung Mürwik ohnehin nicht verlassen: Ampel vor dem Fußgänger-Überweg St.-Jürgen-Platz, Ampel vor der Kreuzung Jürgensgaarder Straße. Und demnächst kann noch ein Hindernis dazu kommen: Auf der rechten Fahrspur steht dann noch ein Bus, zwingt den Autofahrer, anzuhalten oder auf der linken Spur vorbei zu ziehen.

An der Bushaltestelle vor dem Haus II der Goethe-Schule (einst Willi-Weber-Schule) ist die Zeit vorbei, in der der Bus an der Haltestelle an die Seite in die Busbucht zog. Diese Haltebucht gibt es nicht mehr, sie wird dicht gemacht.

Nun sind in dieser Stadt nicht wieder die Zeiten ausgebrochen, in denen ein Verkehrskonzept ’90 die „Vorfahrt für den Bus“ proklamierte und mit einigen Kubikmetern Asphalt Busbuchten dicht gemacht wurden, damit sich Autos hinter den Bussen stauten und den großen Karossen zwangsweise einen Vorsprung auf der Fahrt durch die Stadt verschafften.

Ziel der damaligen verkehrserzieherischen Maßnahme: Die Autofahrer zum Umsteigen auf den Bus zu veranlassen. Damals dauerte es Monate, bis sich die Empörung der Autofahrer wieder legte.

Umerziehung der Autofahrer spielt jetzt am Jürgenplatz keine Rolle. Vielmehr soll den Busfahrern und ihren Passagieren eine komfortable Fahrt ermöglicht werden.

Am St. Jürgen-Platz selbst, auf der Westseite der Bismarckstraße, ist das Projekt bereits abgeschlossen. Dort ist die Busbucht in Höhe des Kiosks beseitigt. Hält dort der Bus, bleibt er jetzt auf der zum Hafermarkt führenden Busspur stehen. „Dort stören wir niemanden“, sagt Aktivbus-Chef Paul Hemkentokrax und bezieht die Taxifahrer nicht mit ein, die in reichlich flotter Fahrt die Busspur zu ihrer Piste machen.

Durch den Umbau vor dem Kiosk hat sich eine große Bürgersteigfläche ergeben, die den mittags herandrängenden Schülern komfortablen Platz zum Warten bietet.

Anders auf der anderen Straßenseite: Dort wird auf Kosten der Busbucht der Fußweg verbreitert. Im alten Zustand konnte es passieren, dass eine Kinderwagen-schiebende Mutter auf dem Fußweg den Ausstieg des neben ihr ankommenden Busses blockierte. Und das Wartehäuschen stand so dicht neben der Trasse, dass die Busfahrer regelmäßig die Spiegel ihrer Fahrzeuge demolierten. Der Umbau soll Besserung und mehr Platz bringen.

Diese Umbauten sind Teil eines Programmes, das an vielen Haltestellen kritische Punkte entschärfen soll. Die beiden Haltestellen an den Süderhofenden, an denen jetzt die Radwege hinter den Wartehäuschen entlang führen, hatten den Anfang gemacht.

Im Visier von Aktivbus ist auch die Haltestelle für die Linien 3 und 7 beim Kraftfahrt-Bundesamt an der Fördestraße. Auch dort soll der Radweg gern hinters Häuschen verlegt werden. Und mit dem Einsatz von Straßenbauern muss ein Prinzip der Stadt korrigiert werden, das nicht aufging: Angelegt wurde an der Westseite der Fördestraße der Radfahrerstreifen mit gestrichelter Linie, auf den auch Autofahrer ausweichen dürfen. Tun sie aber nicht – auch nicht, wenn der Bus von der Haltestelle abfährt und knapp mit einer Ecke in die Gegenfahrbahn ragt. Ein Umbau mit einer gestreckteren Ausfahrt soll hier Konflikte beseitigen.

Schließlich steht noch die Neugestaltung von zwei Bushaltestellen am Twedter Plack auf dem Plan.



31.Jan.2017

