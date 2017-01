Flensburger Kirchenfenster von Konfirmanden : Bunte Bilder statt blinder Bögen

1 von 1 Foto: Michael STAUDT 1 von 1

Ob gläubig oder nicht: Bleiern schwer wirken die ehernen Kirchenmauern auf den Betrachter. Respekt einflößend die historischen Backstein-Fassaden der Gotteshäuser. Im Laufe der Jahrhunderte wurden viele Rund- und Spitzbögen, in denen einst bunt verglaste Fenster prangten, einfach zugemauert. Sie wurden zu „blinden“ Bögen. Das gilt auch für die beiden Innenstadtkirchen Flensburgs, St. Nikolai am Südermarkt und St. Marien am Nordermarkt.

Warum also sollte man diesen grauen Flecken nicht ein wenig Farbe gönnen? Dachte sich Stadtpastor Johannes Ahrens und stieß mit seiner Initiative nicht nur bei kreativ denkenden Konfirmanden auf offene Ohren. Neben ihnen waren und sind lokale Künstler, die Frauengruppe des Weltgebetstagskreises, Diako-Schwesternschaft und Flüchtlinge begeistert dabei, als es darum ging, zum Pinsel zu greifen und damit den Gedanken der Reformation zum 500-jährigen Jubiläum bildnerisch umzusetzen, ihm Gestalt zu geben.

Vor diesem Hintergrund bittet Stadtpastor Johannes Ahrens darum, sich zu Vorbildern oder Vorbildlichem zu bekennen: „Schon immer gab es Menschen, die innovativ gedacht und gehandelt haben, deren Leben für andere zum Maßstab geworden ist. Schon deshalb kann es bei diesem Jubiläum nicht allein darum gehen, Martin Luther zu würdigen.“

Dem Gestaltungsspielraum wurde dabei keine Grenzen gesetzt. Die Idee: Menschen aus der unmittelbaren Umgebung der Kirchengemeinden bekennen sich etwa zu ihren persönlichen Vorbildern. Und inspirieren wiederum andere dazu, sich mit den verschiedenen Vorstellungen von Reformationsbedürftigen auseinander zu setzen. „Fast jeder hat seine heimlichen oder offenen Idole und Visionen“, sagt Johannes Ahrens. So malte der 14-jährige Konfirmand Philip ein Abbild des Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ums Leben kam. Sein Bild hält den Moment seiner Gefangennahme fest. „Den Moment“, sagt Philip, „in dem die Tür aufgeht, ein Lichtschein auf sein Gesicht fällt und er erwischt wird.“

Es gibt viele andere Motive mehr: Vom Youtuber GLP etwa, der sich dabei filmt, wie er Videospiele spielt und dies fachkundig kommentiert, bis hin zu Jesus – von Bill Gates über Boyan Slat, der sich gegen die Müllflut in den Meeren engagiert, bis Nelson Mandela reicht das Spektrum der bisher vorgestellten Persönlichkeiten. Aber auch kirchlich eher distanzierte Menschen beteiligen sich. So ist an der Nordwand von St. Marien in einem paradiesartigen Urwald ein Chamäleon zu sehen. Begründung: „Es passt sich der Umgebung an, ohne sich dabei selbst aufzugeben.“ Manches andere Bild ist zur Zeit noch in heimatlichen Wohnzimmern in Arbeit.

„Kirchengebäude sind traditionell Orte auch der Erinnerungskultur, die sich mit glaubwürdigen Zeugen des Glaubens verbindet“, betont Ahrens und erwähnt gleichzeitig einen Nebenaspekt: „Ballast abwerfen war auch eine Nebenbewegung der Reformation.“ Somit ist der künstlerische Akt auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die für andere sichtbar gemacht wird. „Wir wollen damit ja auch den Blick erweitern auf außerkirchliche reformtreibende Quellen“, sagt der Stadtpastor.

