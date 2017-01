Mittelangeln : Breitband gibt’s nur, wenn viele mitmachen

1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Mittelangeln | Der Ausbau des schnellen Internets kommt im Amt Mittelangeln in Bewegung. Die Gemeinde Mittelangeln stellte auf ihrer jüngsten Gemeindevertretersitzung die Weichen, damit am 8. Februar ein Breitbandzweckverband ins Leben gerufen werden kann. Mittelangeln wird im Zweckverband von Bürgermeisterin Britta Lang und den Gemeindevertretern Heiko Polauke und Manfred Madsen vertreten. Als Stellvertreter fungieren Michael Heilmann und Martin Nissen.

Die Bürgermeisterin machte deutlich, dass die Gemeinde den unwirtschaftlichen Teil des Ausbaues in den Außenbereichen zu tragen habe. Der innerörtlichen Bereich ist vom Ausbau ausgenommen, da dort ein privates Unternehmen die Anschlüsse mit sogenanntem Vectoring ertüchtigt. Es wird für das Amt mit Ausbaukosten von elf Millionen Euro gerechnet. Zwar sei von der Gemeinde eine schnelle Entscheidung gefordert, trotzdem müsse man sich sehr genau anschauen, ob die Folgekosten, beispielsweise in Form einer Verbandsumlage, für die Gemeinde tragbar seien, so die Bürgermeisterin. Lang forderte die Gemeindevertreter auf, jetzt bereits in den Außenbereichen für den Anschluss zu werben, denn mindestens 60 Prozent der Anlieger müssten ihre Anschluss Bereitschaft erklären, bevor die Bagger anrollen.

Einen Bonbon hatte die Bürgermeisterin dennoch für die Nutzer: Der Ausbau erfolge kostenlos bis ins Haus. Bis 2019 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Dieses Zeitfenster wird aber sehr kritisch gesehen, da die Tiefbaufirmen durch den Ausbauboom voll ausgelastet sein werden.

Auch die Gemeinde Mittelangeln wird einer Empfehlung des Landes folgen und die Vergnügungssteuer für Glücksspielgeräte und Geschicklichkeitsgeräte um 100 Prozent auf zehn Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse erhöhen. Im Haushalt werden 22 300 Euro aus dieser Steuer erwartet. „Mit zehn Prozent sind wir noch human“, argumentierte Finanzausschussvorsitzender Martin Nissen und wies auf Gemeinden hin, die 20 Prozent verlangten.

Dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen konnte der Haushalt 2016 mit einem Plus abgeschlossen werden. 1,5 Millionen Euro zahlten örtliche Gewerbeunternehmen in die Gemeindekasse. Lang machte deutlich, dass die Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre nun Früchte tragen. Für 2017 wird ein ausgeglichener Haushalt ohne Neuverschuldung erwartet. Trotz dieser positiven Zahlen kritisierte sie die Grundsätze der Kindergartenfinanzierung. Wieder seien es die Gemeinden, die die finanzielle Last zu tragen hätten. Die alte Regelung der Drittelteilung, Eltern-Land/Kreis-Gemeinde habe sich zu Ungunsten der Gemeinden verschoben. Der Kreis habe sich fast völlig aus der Förderung verabschiedet und das Land fahre seine Zuschüsse immer weiter zurück. Bereits jetzt zahle die Gemeinde mehr als 40 Prozent der Kita-Kosten. Es sei nicht nachvollziehbar, dass das Land kostenfreie Kita-Plätze propagiere, die Gemeinden den Unterhalt der Kitas aber weitgehend selbst schultern müssten.

Die Kraftfahrer müssen sich in Satrup auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Wegen der kurzen Grünphase der Ampel nutzen viele Autofahrer die Meiereistraße als Ampel-Umgehung. In Zukunft wird die Meiereistraße eine „unechte“ Einbahnstraße. Die Einfahrt von der Mühlenstraße wird verboten. Innerhalb der Straße darf in jede Richtung gefahren werden. Die Gemeinde will nun über den Landesbetrieb Straßenbau erreichen, dass die Grünphase in der Mühlenstraße verlängert wird, um den Rückstau zu verringern.

Überraschend hat Helmut Wacker seinen Rücktritt vom Vorsitz des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales erklärt. Wacker begründete seinen Entschluss mit seiner Belastung durch das Amt des Amtsvorstehers. Insbesondere die Vakanz des Leitenden Verwaltungsbeamten bringe für den Amtsvorsteher zusätzliche Aufgaben. Die Gemeindevertretung wählte das bürgerliche Mitglied Harald Krabbenhöft zum neuen Vorsitzenden. Für Wacker wurde Johannes Petersen als bürgerliches Mitglied in den Ausschuss gewählt. Jan Carstensen wurde als bürgerliches Mitglied in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss gewählt. Bürgervorsteher Bernd Karde gehört jetzt zum Vertreter Pool für den Finanz-und Wirtschaftsausschuss.



von ami

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:00 Uhr