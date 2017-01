Kriminalfall in Flensburg : Brandanschlag: Letzte Ruhe im Archiv

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

Die Aufregung war groß. Als gegen Mitternacht am 15. Oktober 2015 Glas klirrte und unmittelbar daraufhin eine riesige Stichflamme vom Erdgeschoss des SBV-Hochhauses in der Travestraße bis in den vierten Stock hinauf schoss, hatte Flensburg auf dem Höhepunkt der großen Flüchtlingsbewegung des vorletzten Jahres auch seinen ersten fremdenfeindlichen Tatort. Ein Jahr später ist der Fall jetzt still und leise zu den Akten gelegt worden. Ergebnis negativ.

Unbekannte hatten damals einen selbst gebastelten Brandsatz – vermutlich einen Molotow-Cocktail – in ein Fenster des zu diesem Zeitpunkt noch leer stehenden Gebäudes geworfen und das Erdgeschoss verwüstet. Vor dem Hintergrund der großen Fluchtbewegung aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens, der sich vertiefenden Feindseligkeit in Teilen der deutschen Gesellschaft und signifikant zunehmender Übergriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte geriet die Flensburger Polizei unter enormen Fahndungsdruck. Der Ministerpräsident: bestürzt. Innenminister Stefan Studt: vor Ort. Ebenso Staatssekretärin Manuela Söller-Winkler, Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar und Oberbürgermeister Simon Faber. Landeskriminalamt und Staatsschutz schalteten sich in die Ermittlungen ein, dazu spielte emotional stark aufgeladen die Betroffenheitsrhetorik. Bei Flensburgs Kripochef Mathias Engelmann stand diese Brandermittlung aus gutem Grund ganz weit oben auf der Prioritätenliste.

Acht Monate ermittelte eine Sonder-Ermittlungsgruppe, 3000 Euro Belohnung wurde ausgelobt, über 600 Haushalte wurden im Nahbereich des Tatortes befragt, 59 Personen als Zeugen und sechs als Beschuldigte vernommen; sieben Wohnungen durchsucht, Beweismittel sichergestellt, mehrere Tatverdächtige ermittelt. Bei zwei von ihnen waren die Ermittler sicher, auf der richtigen Fährte zu sein. Mitte Juni vergangenen Jahres vermeldete die Kripo ihren Ermittlungserfolg. Sie hielt zwei Männer – damals 22 und 25 Jahre alt, bürgerlicher Hintergrund – für die Urheber des Anschlags. Beide Beschuldigte, das teilte die Polizei auch noch mit, bestritten den Tatvorwurf und verweigerten die Aussage. Die Akte wanderte zur Staatsanwaltschaft auf den Gerichtshügel. Dort wurde die Akte schließlich beerdigt. Und zwar schon im Oktober. Nicht öffentlich.

Aus Sicht der Polizei, so Kripo-Chef Mathias Engelmann, seien damals alle Spuren abgearbeitet worden und der Fall geklärt. Presse-Staatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt hingegen teilte gestern auf Anfrage mit, dass die Staatsanwaltschaft zu anderen Erkenntnissen gekommen sei, dass sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten nicht erhärtet habe. Es seien vor allem keine Hinweise gefunden worden, dass sie sich tatsächlich am Tatort aufgehalten hätten. Für eine Anklage habe es einfach nicht gereicht, die Ermittlungen waren daher einzustellen. Und die Brandstifter vom 15. Oktober? Sie sind unter uns. Die Ermittlungen wurden eingestellt, so Stahlmann Liebelt, es gebe keine weiteren Ansätze, die noch verfolgt werden könnten.

von Holger Ohlsen

10.Jan.2017

