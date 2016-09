Polizeieinsatz : Bombendrohung - Flensburg Galerie geräumt

1 von 1 Foto: Benjamin Nolte 1 von 1

Flensburg | Die Flensburg Galerie ist am Mittwochnachmittag geräumt worden. Nach Angaben der Polizei hatte um 14.20 Uhr ein Mann in der Rettungsleitstelle angerufen und gesagt, in dem Einkaufszentrum sei eine Bombe platziert worden. Die Flensburg Galerie wurde daraufhin umgehend evakuiert. „Zurzeit warten die Beamten auf die Sprengstoffspürhunde, die nach der Bombe suchen sollen“, sagte Polizeisprecherin Franziska Jurga gegen 15.30 Uhr. Eine Stunde später war ein Sprengstoffspürhund eingetroffen - er sucht nach einer Bombe.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Rettungswagen vor Ort, der Löschzug ist in Bereitschaft. Hunderte Mitarbeiter der dort angesiedelten Geschäfte und Kunden verharrten vor dem Gebäude. Etwa 250 Menschen sollen sich vor der Räumung in der Galerie aufgehalten haben. Betroffen von der Evakuierung ist auch die Stadtbibliothek, die im selben Haus untergebracht ist.

Wir halten Sie auf shz.de weiter auf dem Laufenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Benjamin Nolte/Sebastian Iwersen/shz.de

erstellt am 14.Sep.2016 | 16:38 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen