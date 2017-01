Flensburger Oberbürgermeister : Bilanz: Simon Faber bleibt auch durch seine bunten Socken in Erinnerung

1. Meine Bilanz bezieht sich in erster Linie auf die Bereiche Kultur und Europa. Beide waren Teil der politischen Agenda von OB Faber und zeugen zudem von einer konstruktiven Zusammenarbeit von Stadt und Land. Das kulturpolitische Engagement von Simon Faber – sein Know-how in Sachen Kultur, ist der Stadt unmittelbar zu Gute gekommen. Als Stichworte seien genannt die finanzielle Stärkung des Festivals Folk Baltica, die Weiterentwicklung der Phänomenta und ganz konkret, dass sich Simon Faber mit Erfolg für ein deutlicheres Engagement des Schleswig-Holstein Musikfestivals in Flensburg stark gemacht hat. Kulturpolitisch rechne ich ihm hoch an, dass er sich im Namen der Stadt und als Gesellschafter für eine Stärkung des Landestheaters eingesetzt und konsequent den inhaltlichen Reformkurs mitgeprägt hat.

2. Simon Faber hat sich mit großem Engagement für die Positionierung Flensburgs als Motor in der regionalen deutsch-dänischen Zusammenarbeit eingesetzt. Für die Stadt von Vorteil waren dabei immer wieder seine Zweisprachigkeit, seine gute Vernetzung und seine intimen Kenntnisse dänischer Kultur und Politik. Als Vermittler und Brückenbauer hat er entschieden dazu beigetragen, den Stellenwert Flensburgs als städtisches Zentrum der Region Schleswig-Sønderjylland festzuklopfen. Er hat nördlich der Grenze für die Stadt geworben und damit zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Flensburgs in einem grenzüberschreitenden Kontext beigetragen. Auch bei der Entwicklung der europaweit einmaligen deutsch-dänischen Kulturvereinbarung hat Simon Faber eine wichtige Rolle gespielt. Simon Faber wird mir und anderen als ein Oberbürgermeister der leisen Töne in Erinnerung bleiben. Er hinterlässt eine gut verwaltete Stadt. Dafür sprechen die vielen neuen Arbeitsplätze, die in seiner OB-Zeit geschaffen wurden; der starke Ausbau im Kita-Bereich, die Haushaltskonsolidierung und die wachsende Attraktivität der Stadt mit deutlich steigenden Einwohnerzahlen. Insbesondere aber wird er mir in Erinnerung bleiben als derjenige, der die historische Rolle Flensburgs als Hauptstadt der Region Schleswig-Sønderjylland neu definiert hat.