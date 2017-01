Bettensteuer soll 450 000 Euro bringen

1 von 1 Foto: michael staudt 1 von 1

Das Gastgewerbe in der Stadt soll nun doch für die Tourismusförderung allein stärker zur Kasse gebeten werden – aber mit einer abgespeckten Variante und einer neuen Berechnungsgrundlage. Der Finanzausschuss stimmte am Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU, SPD, SSW und WiF für diesen CDU-Vorschlag: Anstelle der Tourismusabgabe, für die fast 6000 Betriebe in der Stadt vom Zahnarzt über den Tischler bis zum Sterne-Hotel insgesamt gut 1,2 Millionen Euro pro Jahr zahlen sollten, wird nun die Bettensteuer auf neuer Berechnungsgrundlage so umgestellt, dass sie künftig statt 339 000 Euro mindestens 450 000 Euro, also rund ein Drittel mehr einbringen soll. Anstelle einer gestuften Abgabe nach Qualität (in Sternen) werden künftig 7,5 Prozent des Übernachtungspreises erhoben. Die Mehreinnahmen von mindestens 110 000 Euro würden benötigt, um die Vorgaben des Haushaltskonsolidierungsvertrages mit dem Land zu erfüllen sowie das Haushaltsdefizit zu begrenzen, wenn die Tourismusagentur Taff im Haushalt 2017 mit 250 000 Euro mehr gefördert wird, um den Fremdenverkehr weiter anzukurbeln.

CDU-Ratsherr Ron Jeromin sieht den Ausschussbeschluss als Zeichen für die Qualität der Flensburger Hotels, der neue Impulse in der Tourismusförderung bringe und durch Verbesserung der Beherbergungsabgabe Entwicklungschancen für die Branche sichere. „Damit wird dem Bedürfnis Rechnung getragen, hochwertigen Unterkünften die Entscheidung nicht schwer zu machen, auch mehr als drei Sterne anzustreben“, erklärte Jeromin. Bisher war die Sterne-Bewertung Grundlage für die Erhebung von Pauschalen je Bett und Nacht – und hatte dazu geführt, dass sich etliche Hoteliers und Vermieter aus der Sterne-Klassifizierung zurückzogen. Die neue Fassung, die am Donnerstag von der Ratsversammlung abgesegnet werden soll, verzichtet auf Stufen. Die Einnahmen verwende die Stadt für die Entwicklung der Tourismusorganisation Taff und die Förderung freier Kulturträger, so Jeromin weiter. „Durch die erwartete Steigerung der touristischen Attraktivität Flensburgs werden die zur Kasse gebetenen Hoteliers profitieren.“

Bürgermeister Henning Brüggemann bezeichnete die Entscheidung „als möglichen Weg“. Dieser finanzielle Rahmen biete der Stadt allerdings nicht die Möglichkeit, im Tourismus zusätzliche Dinge zu tun, wie sie etwa in einem in der Industrie- und Handelskammer abgestimmten Katalog diskutiert worden waren – ein Stadtmanager, ein neues Stadtfest oder zusätzliche öffentliche WC-Anlagen.



Die Tourismusabgabe ist eine Abgabe, die auf Betriebe abzielt, die unmittelbar oder mittelbar von Tourismus profitieren. Vorteil: Viele Unternehmen (5900) teilen sich die Abgabenlast, die so oft gering ausfällt. Nachteil: Hoher Ermittlungsaufwand, jährliche Erhebung, schwieriger Nachweis, keine direkte Kostenweitergabe an Kunden möglich.

Die Beherbergungsabgabe („Bettensteuer“) umfasst nur Hotels und Vermieter. Vorteil: Sie fungiert als Kurtaxe, ist bei Reisenden also akzeptiert. Sie kann an Kunden weitergereicht werden. Nachteil: Durch die kleine Zahl betroffener Betriebe ist die Last relativ hoch. Beim Weiterreichen der Kosten entsteht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Betrieben im Umland.





von Carlo Jolly

erstellt am 28.Jan.2017 | 13:46 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen