Geltinger Bucht : Bekommt das Amtshaus einen Fahrstuhl?

Steinbergkirche | Um bauliche Maßnahmen im Amtshaus ging es in einer Sitzung des Amts-Finanzausschusses. Eine Arbeitsgruppe hatte sich auf einen Fluchtweg für das Ober- und Dachgeschoss, eine Brandschutzverglasgung im großen Sitzungssaal, einen Sonnenschutz an der Westseite, eine behindertengerechte Toilettenanlage im Erdgeschoss und einen barrierefreien Eingangsbereich geeinigt. Nun soll geprüft werden, ob eine Förderung für eine energetische Sanierung möglich ist, wenn auch Sonnenschutz und eine neue Heizung in das Konzept integriert werden.

Klar ist, dass sich die Maßnahmen nicht in einem Jahr realisieren lassen. Amtsvorsteher Thomas Johannsen soll die Förderanträge stellen, die Ausschreibungen vornehmen und Aufträge erteilen, wobei die erforderlichen Mittel im Haushalt bereitzustellen sind. In diesem Jahr sind für die Heizung 55.000 Euro und 85.000 Euro für die Fluchttreppe plus Verglasung des Sitzungssaales veranschlagt.

Im Zusammenhang mit dem angepeilten behindertengerechten Eingangsbereich des Amtshauses machte sich der Amtsvorsteher für einen Fahrstuhl stark. Darüber sollte nachgedacht werden, betonte Johannsen. Zu prüfen sei, inwieweit dies finanzier- und förderbar sei.

Sterups Bürgermeister Wolfgang Rupp sprach sich für einen behindertengerechten Eingangsbereich aus, äußerte aber Zweifel bezüglich eines Fahrstuhls und machte den Vorschlag, dass die entsprechenden Mitarbeiter der Verwaltung ins Erdgeschoss gehen könnten, um dort mit den Rollstuhlfahrern über deren Anliegen zu sprechen. Hasselbergs Bürgermeister Hans-Heinrich Franke äußerte gegen diese Lösung Bedenken und die stellvertretende leitende Verwaltungsbeamte Rosemarie Marxen-Bäumer mahnte: „Wir müssen weiter denken.“ Es gehe nicht nur um Rollstuhlfahrer, sondern auch um gehbehinderte Besucher des Amtshauses. In gleicher Weise äußerte sich Kronsgaards Bürgermeister Hans-Walter Jens, er plädierte für eine bessere Erreichbarkeit der „publikumsintensiven Abteilungen“.

Der Haushalt 2017 ist mit über 83 Millionen Euro bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Insgesamt 70 Prozent der Aufwendungen müssen für Personal und Schulen ausgegeben werden. Was das Personal betrifft, sind im Haushalt 45,64 Stellen ausgewiesen; bei den Erträgen fließen 24,25 Prozent aus der von den Gemeinden zu zahlenden Amtsumlage in die Amtskasse, weitere 22,47 Prozent aus der Zusatzamtsumlage zur anteiligen Schulkostenfinanzierung.

Zu Beginn der Sitzung hatte Rosemarie Marxen-Bäumer mit Blick auf die Geflügelpest darauf hingewiesen, dass nach wie vor das Aufstallungsgebot Bestand habe. Sie ging auch auf die Flüchtlingssituation in der „Geltinger Bucht“ ein. Im vergangenen Jahr seien 72 Asylsuchende aufgenommen worden. Derzeit gebe es im Amtsbereich 153, denen 50 Asyllotsen zur Seite stehen. Was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft, habe das Amt 50 Mietverträge abgeschlossen. Als Miet-Reserve gebe es Platz für 13 Personen.

