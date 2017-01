Ausfall der Schranken : Bahnübergang in Eggebek: Trotz Rotlicht über die Gleise

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Eggebek | Die gute Nachricht vorweg: Es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber es hätte auch ganz anders ausgehen können: Das Bild, das sich unserem Leser Chr. R. (Name ist der Redaktion bekannt) am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit am Bahnübergang in der Eggebeker Hauptstraße bot, ließ jedenfalls Schlimmes befürchten. Es war etwa 7.40 Uhr, auf der Straße herrschte wie immer um diese Zeit reger Verkehr. R. beobachtete bereits aus einiger Entfernung, dass viele Autofahrer vor dem Bahnübergang kehrt machten. Bei näheren Hinsehen sah er, dass das Rotlicht dauerhaft leuchtete, die Schranken aber nicht geschlossen waren. Soweit eigentlich kein Problem, doch was der Beobachter dann sah, trieb ihm den Schweiß auf die Stirn – mehrere Autofahrer ignorierten das Rotlicht und fuhren trotz des deutlich sichtbaren Gefahrenhinweises über die Schienen.

Hier verkehrt nicht nur die Regionalbahn zwischen Hamburg und Flensburg, sondern auch regelmäßig der ICE. Angesichts der Gefahr informierte der Mann sofort über den Notruf 110 die Polizei. „Ich wollte einfach verhindern, dass dort etwas Schreckliches passiert“, sagte er zur Begründung. Im Hinterkopf hatte er dabei die Unfälle am Tarper Bahnhof im November 2015 und den tödlichen Zusammenstoß, der sich in der vergangenen Woche in Süderbrarup ereignete.

„Hätte der Ausfall der Schranken länger gedauert, wären wir sicher rausgefahren“, erklärte gestern Heiko Kraft von der Bundespolizei in Flensburg, im vorliegenden Fall aber sei dies nicht notwendig gewesen, weil ein Techniker der Bahn sehr schnell habe eingreifen können. Nach Krafts Angaben trat die Störung an den Schranken um 7.55 auf – und war bereits um 8.30 Uhr wieder behoben. Dass die Bundespolizei nicht eingegriffen habe, sei allerdings in erster Linie darauf zurückzuführen gewesen, dass das rote Warnlicht am Bahnübergang noch intakt gewesen sei. „Jeder normale Mensch weiß, dass er den Bahnübergang bei Rotlicht auf keinen Fall überqueren darf. Das müsste eigentlich als Warnung ausreichen.“

Auch die deutsche Bahn wurde über die technische Störung am Eggebeker Bahnübergang informiert. „Wie immer in solchen Fällen erhalten die Zugführer klare Instruktionen darüber, wie sie sich zu verhalten haben“, sagte eine Bahnsprecherin gestern. Tritt an einem Bahnübergang eine Störung auf, müssen die Züge vor dem betreffenden Bahnübergang anhalten, ein deutlich hörbares Signal geben – und dürfen erst danach den Übergang im Schritttempo überqueren. Das wurde nach Beobachtungen R.s auch beherzigt. Gegen 8.15 sah er einen Güterzug, der vor dem Übergang anhielt.

Nicht bestätigen kann der Zeuge allerdings die zeitlichen Abläufe. Bahn und Bundespolizei sprachen am Montag übereinstimmend davon, dass die Störung um 7.55 Uhr aufgetreten sei. „Das kann nicht angehen“, erklärte er, „ich habe das Rotlicht schon zehn Minuten zuvor gesehen. Belege liefert sein Smartphone: Den Notruf hat er um 7.53 abgesetzt, das Foto eine Minute später geschossen. „Aber darauf kommt es nicht an, die Hauptsache ist doch, dass niemand verletzt wurde – obwohl ich immer noch nicht verstehen kann, warum die Bundespolizei nicht gekommen ist – und vor allem, warum so viele Autofahrer trotz des Rotlichts einfach weitergefahren sind.“

von Gero Trittmaack

erstellt am 03.Jan.2017 | 13:45 Uhr