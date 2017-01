Beschäftigung in Flensburg : Arbeitsmarkt: Immer weniger Junge

1 von 1 Foto: Marcus Dewanger 1 von 1

Trotz weiter steigender Beschäftigung und zuletzt leicht rückläufiger Arbeitslosenzahlen sind die Vorboten von Überalterung und demografischem Wandel am Arbeitsmarkt in Flensburg angekommen. Das berichtete Arbeitsagenturchef Hans-Martin Rump im Jahrespressegespräch mit dem Tageblatt. Ein alarmierender Indikator: Die große Gruppe der 55- bis 65-Jährigen am Arbeitsmarkt sei immer schwerer durch junge Arbeitskräfte unter 25 Jahren ersetzbar. Offenbarte der Vergleich dieser beiden Altersgruppen im Frühjahr 2013 noch ein Defizit von 1173 Arbeitskräften, so waren es 2014 bereits 1507 und 2015 schon 1762. Im vergangenen Jahr ergab der Vergleich der jüngen mit den älteren Arbeitnehmern bereits ein Minus von 2138 Beschäftigten – dies sind bei fast 41 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten schon rund 2,5 Prozent aller Arbeitsplätze in der Stadt, rechnete Rump vor. Übrigens: Genau 334 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte seien bereits 65 Jahre und älter. „Der demografische Faktor wird sich in vier bis fünf Jahren noch stärker bemerkbar machen, wenn ältere Arbeitnehmer in größerer Zahl in Ruhestand gehen“, befürchtet Rump. Die größte Arbeitnehmergruppe in der Stadt ist die der 45- bis 55-Jährigen.

Das sind die Probleme von morgen: Zunächst hat sich der Flensburger Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr aber positiv entwickelt. Die Zahl der sozialversicherungspflichig Beschäftigten stieg im Jahresvergleich um 1,7 Prozent oder 679 auf 41 453. Dabei wuchs die Beschäftigungszahl der Frauen mit 445 oder 2,2 Prozent auf 20822 doppelt so stark wie bei den Männern (234 oder 1,1 Prozent auf 20 631). Damit waren 2016 mehr Frauen als Männer in der Stadt beschäftigt.

Die Arbeitslosenzahl in Flensburg ging im Jahresvergleich um 50 auf 4427 zurück. Hier gibt es mindestens drei Auffälligkeiten. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank erfreulich stark um 206 oder 12,9 Prozent auf 1386. Die Zahl der Ausländer unter den Arbeitslosen stieg, auch bedingt durch die starke Flüchtlingswanderung seit Herbst 2015, um 216 auf 883. Und drittens stieg auch die Zahl junger Arbeitsloser um mehr als 13 Prozent oder 71 auf 604. „Die Jugendarbeitslosigkeit stagniert“, sagt Rump. Dabei sei das Problem nicht das Alter, sondern die immer häufiger fehlende berufliche Qualifikation: „Wir müssen zunehmend daran arbeiten, Jugendlichen einen beruflichen Abschluss zukommen zu lassen“, bekräftigt der Arbeitsagenturchef, der nun seit zwei Jahren die Behörde an der Waldstraße leitet. Zur Illustration zeigt er einen Vergleich der jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren von Ende 2011 mit Ende 2015: In diesem Zeitraum war die Jugendarbeitslosigkeit insgesamt um ein Prozent angestiegen. Das Bemerkenswerteste sei aber, dass die Arbeitslosenzahl derjenigen jungen Leute mit Berufsabschluss um 13 Prozent zurückgegangen war, während die der Jugendlichen ohne Berufsabschluss um fünf Prozent stieg.

Die wachsende demografische Lücke werde bereits heute ganz überwiegend von ausländischen Arbeitskräften ausgefüllt, berichtete Hans-Martin Rump weiter. Aktuell 2443 ausländische Beschäftigte bedeuteten einen Anstieg um fast 30 Prozent binnen zwei Jahren. Dies seien allerdings noch lange nicht die vor mehr als einem Jahr in großer Zahl nach Flensburg gekommenen Geflüchteten. Mehr als zwei Drittel (1637) der ausländischen Arbeitnehmer in Flensburg seien EU-Ausländer. „Wir brauchen die Leute nicht nur, um die künftige Lücke zu schließen – wir brauchten sie schon in der Vergangenheit. Bei den Flüchtlingen hofft Rump, dass in den kommenden drei bis vier Jahren deutlich mehr von ihnen in den Arbeitsmarkt integrierbar seien. Kurzfristig, also noch in diesem Jahr, hält er einen Anteil von zehn Prozent für aussichtsreich.

Einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge drohe am Industriestandort Flensburg landesweit die größte Gefahr durch IT und die weitere Digitalisierung der Arbeitsprozesse. Die Quote von 15 Prozent ersetzbarer Arbeitsplätze liege am hohen Anteil des verarbeitenden Gewerbes in der Stadt. Wobei Hans-Martin Rump gleich relativiert: Arbeitsplätze würde nicht vor allem wegfallen, sondern sich verändern. Deshalb sei es umso wichtiger, dass sich Arbeitnehmer auf jedem Niveau auf die nächsthöhere Stufe weiterqualifizierten.

von Carlo Jolly

erstellt am 16.Jan.2017 | 08:30 Uhr

