Steinbergkirche : Amt setzt auf Tourismus und Bildung

Steinbergkirche | Im gerade begonnenen Jahr werden im Amt Geltinger Bucht etliche Vorhaben, die im alten Jahr angeschoben wurden, fortgesetzt. Dazu gehören die Bauunterhaltung der fünf Schulen, in die im zurückliegenden Jahr 320 000 Euro investiert wurden, und die Stärkung des Tourismus, denn insbesondere dieser sei für die 16 amtsangehörigen Gemeinden ein wichtiges wirtschaftliches und damit unverzichtbares Standbein, sagt Amtsvorsteher Thomas Johannsen.

Dabei nimmt ein auf den Weg gebrachter Masterplan eine wichtige Rolle ein. So soll in diesem Jahr unter anderem die Oberflächen-Neugestaltung des Ostseeküsten-Radwanderweges von Niesgrau nach Gelting auf einer Länge von 1,5 Kilometern in Angriff genommen werden. Veranschlagt dafür sind von der Gemeinde Niesgrau rund 50 000 Euro. Ein Landeszuschuss von 60 Prozent macht dieses Vorhaben für die Kommune finanziell erträglicher.

In diesem Jahr ist laut Johannsen in Sachen Tourismus der im vergangene Jahr angeschobene Ausbau des Radweges auf der Geltinger Birk auf rund drei Kilometer von Bedeutung. Auch die Anschaffung einer neuen Strandreinigungsmaschine und die Eröffnung einer neuen Touristinformation in Steinbergkirche dienen dem Tourismus.

Was personelle Veränderungen in der Verwaltung der „Geltinger Bucht“ betrifft, blickt Johannsen zunächst auf das Standesamt: Johannes Gramann und Margret Henningsen-Klein schieden aus. Neu hinzu kamen Julia-Christin Lorenzen und Sabrina Lenhart. Insgesamt sind es damit weiterhin vier Standesbeamte, die vor allem im Leuchtturm Falshöft Ehen schließen. Im Durchschnitt 300 Trauungen im Jahr. Die Nachfrage ist ungebrochen.

Der Nachfolger des ausgeschiedenen Bauamtsleiters Rainer Kirstein ist Dirk Petersen. Er war bisher im Ordnungsamt tätig, seine Nachfolgerin heißt Marlen Thomsen-With, die bis dato im Steueramt tätig war. Neu im Steueramt ist Lena Uck. Die personellen Veränderungen werden sich auch 2017 fortsetzen. So scheidet der Leitende Verwaltungsbeamte Gerd Aloe Mitte des Jahres aus und damit, so der Amtsvorsteher, endet „unsere Doppelspitze“, wie es sie seit Zusammenlegung der Ämter Gelting und Steinbergkirche seit 2008 gab. Aloes Stellvertreterin, Rosemarie Marxen-Bäumer, wird dann die neue Leitende Verwaltungsbeamtin.

Angepackt werden soll laut Thomas Johannsen in diesem Jahr eine amtsweite einheitliche Finanzierung der Kindertagesstätten. Noch gibt es unterschiedliche Modelle. Angestrebt wird eine solidarische Lösung. Da das Amt seine Möglichkeit für die Übernahme von Aufgaben – Schulen, Brandschutz, Tourismus, Wirtschaftsförderung und Aktivregion – ausgeschöpft hat, soll ein Kindertagesstätten-Zweckverband gegründet werden.

Mit gewisser Sorge und Blick auf die Kommunalwahl 2018 beobachtet der Amtsvorsteher, dass in einigen Gemeinden etliche Kommunalpolitiker ihre Arbeit nicht fortsetzen wollen und immer weniger Menschen bereit sind, ein solches Amt zu übernehmen. Ob da die Zusammenlegung von Gemeinden Abhilfe schafft, lässt Johannsen dahingestellt. Allerdings: Wenn es in einigen Gemeinden Gedanken für Fusionen geben sollte, so müssten dafür in diesem Jahr die erforderlichen Schritte eingeleitet werden: „Warten wir es ab.“

erstellt am 06.Jan.2017 | 14:00 Uhr