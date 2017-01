Dollerup : Altes Werkzeug sucht neues Zuhause

vergrößern 1 von 2 Foto: Privat 1 von 2

Dollerup | Insgesamt 60 Jahre war er als Schuhmacher tätig. Jetzt will sich Peter Grube aus Dollerup von der letzten Verbindung zu seinem Beruf trennen und seine Werkstatt mit vielen alten Geräten auflösen. Ob die immer noch funktionsfähige Einrichtung in ihrer Gesamtheit oder in Teilen eine irgendwie geartete, vielleicht museale Zukunft hat oder im Schrott landet, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss. Im Landschaftsmuseum Angeln ist dafür jedenfalls kein Platz.

Geboren am 14. April 1931, wuchs Grube in dem elterlichen, einsam am Waldrand gelegenen Haus mit 3,5 Hektar Acker im damals noch selbstständigen Nordballig, heute Gemeinde Dollerup, auf. Sein Urgroßvater hatte die „königliche Katstelle“ 1861 für 1600 Thaler mit 33 Mark Reinertrag gekauft. Den Originalvertrag besitzt Grube heute noch. Seine Muttersprache ist Plattdeutsch, und sie ist ihm immer noch die liebste. „Hochdüütsch heff ick erst in de School lehrt.“ Nach dem Besuch der achtjährigen Volksschule in Dollerup wäre er gerne Tischler geworden. Es gab aber keine Lehrstelle. Ein Vetter seines Vaters hatte eine Schusterei in Dollerupholz. Dort schnupperte er ein wenig hinein und fand Gefallen daran. So absolvierte er von 1945 bis 1948 eine Lehre in der Schuhmacherei Vogt in Sörup-Dingholz. Gearbeitet wurde zehn Stunden täglich an sechs Tagen in der Woche. Erst im letzten Lehrjahr war sonnabends gegen Mittag Schluss. Nach dem Abendbrot mussten er und seine Mitlehrlinge außerdem noch die Werkstatt aufräumen und sauber machen.

Im Anschluss an die Gesellenprüfung blieb Grube noch neun Monate bei seinem Lehrherrn, wechselte anschließend für gut vier Jahre zu einer Schuhmacherei in Dollerup und danach bis Ende 1956 nach Eggebek, wie schon während der Lehre immer mit Kost und Logis im Hause des Chefs. Eine Phase der Arbeitslosigkeit nutzte er dann für den Meisterkurs und legte am 9. Juli 1957 vor der Handwerkskammer zu Flensburg seine Meisterprüfung ab.

Mit einer Postwurfsendung gab er anschließend bekannt, dass er am 1. August 1957 eine Schuhmacherei für Reparaturen und Neuanfertigungen eröffnen werde. Ein Jahr zuvor war schon das Elternhaus um einen Raum für die Werkstatt erweitert worden. „De Inrichtung weer fix un ferdig. De harr ick mi während de Gesellentied tosaamspaart!“

In den ersten zehn Jahren seiner Selbstständigkeit fertigte er noch viele neue Schuhe für Damen und Herren, aber auch Schnür- und Reitstiefel. Der Kreis seiner Kundschaft reichte von Norgaardholz und Quern bis nach Glücksburg. Mit den Jahren konzentrierte sich seine Arbeit jedoch zunehmend auf das Reparieren und Neubesohlen. „Ick harr ümmer good to doon!“ Wer zu ihm kam, musste etwas Zeit für einen Schnack mitbringen, Neukunden wurden nicht ohne genaue Auskünfte über das Wer und Wo entlassen.

Nebenbei half der Schuhmacher, der nie heiratete und keine Kinder hat, den Eltern bei der kleinen Landwirtschaft mit fünf Kühen. Wenn viele Aufträge in der Werkstatt zu erledigen waren oder die Ernte tagsüber seinen Einsatz erforderte, arbeitete er bis in die Nacht, immer allein, nie mit Lehrling oder einem Gesellen.

Nach dem Tod von Vater (1987) und Mutter (1988) beschränkte er sich auf drei Kühe, die er aber wegen Ärger mit der Milchquote 1996 abschaffte. „Bit dorhin weer ick noch nie in Urlaub weest!“ Dazu kam es erstmalig Ende März 1996 mit einer Woche in Oberwiesenthal im Erzgebirge. Dort lag noch Schnee, aber an das Skifahren traute er sich nicht heran. „Ick wull doch nich op de Mors sitten.“

Ende Juni 2005, mit 74 und nach mehr als 60 Jahren im Beruf, schloss Grube seine Werkstatt. Im Sommer 2013 erlitt er einen schweren Herzinfarkt, ihm wurden vier Stents eingesetzt. Heute ist er körperlich wieder einigermaßen gut auf dem Damm, seine geistige Frische hatte er nie eingebüßt. Der heftige gesundheitliche Einschnitt führte aber dazu, dass er vor zwei Jahren sein Anwesen an ein junges Paar verkaufte, allerdings mit lebenslangem Wohnrecht für sich in zwei Räumen.

Heute blickt er mit stiller Zufriedenheit auf sein genügsames Leben zurück. Geraucht hat er nie, „bit op eenmaal, wo mi meist schlecht wurr“. Gelegentlich trinkt er ein Bier oder ein Glas Wein. Bis vor drei Jahren war er nur einmal ernsthaft krank und wurde deshalb 1953 in der Diako an der Schilddrüse operiert.

Die neuen Eigentümer möchten nun das Gebäude sanieren und auch die noch vorhandene Schusterwerkstatt anderweitig nutzen. Daher soll sie demnächst aufgelöst werden. Offen ist zurzeit, was mit der historischen Einrichtung passiert. Sollte es keine Alternative geben, wandern die Gerätschaften in den Schrott. Grube hofft jedoch noch auf eine bessere Lösung. Interessenten können sich bei ihm melden unter Telefon 0 46 36 / 81 08, Weigab 3 in Nordballig.

