Stadtteile in Flensburg : Altes Viertel mit guter Substanz

Seit zwei Jahren ist in Flensburg geregelt, wie und wann die Stadtteilforen als politische Vertretungen der Quartiere eingebunden werden müssen. Seit 2016 nun engagiert sich in jedem Stadtteil mindestens ein Forum. Grund genug für das Tageblatt, Bilanz zu ziehen und zu fragen, wo im Stadtteil der Schuh drückt. Ergänzt wird der Überblick durch Daten des Sozialatlas 2016. Zu beachten ist, dass die Gebiete, um die sich verschiedene Foren kümmern, nicht immer mit den Verwaltungsgrenzen der Stadtteile übereinstimmen. Heute: Stadtteil-Forum Friesischer Berg.

Was ist das Besondere an Ihrem Viertel, das es von allen anderen unterscheidet?

Wir sind ein alter Stadtteil mit guter Substanz: gute Einkaufsmöglichkeiten, Busverbindungen, Schulen und Kindergarten (-Hort) in der Nähe, aktive Kirchenarbeit (St. Nikolai, St. Michael) und ärztliche Versorgung sind gegeben. Das soziale Umfeld ist ziemlich ausgeglichen. Polizeiliche Vorkommnisse halten sich im Rahmen.

Auf welchem Gebiet hat sich 2016 im Viertel etwas bewegt?

Es hat im vergangenen Jahr keine großen Veränderungen im Stadtteil gegeben. Die Flüchtlingsunterkunft auf der Exe ist unauffällig; wir haben die Stadt darauf hingewiesen, dass die Kinderwagen draußen oft im Regen stehen. Daraufhin haben die Familien Planen zum Abdecken bekommen. Durch Kontakt zu den Stadtwerken wurden einige Stromkästen bemalt und haben so zur Verschönerung des Viertels beigetragen.

Was ist dagegen das größte Themas, das 2016 im Stadtteil liegen geblieben ist?

Derzeit gibt es glücklicherweise keine größeren „Baustellen“ im Viertel. Ein großes Ärgernis sind Radfahrer, die auf den Gehwegen fahren bzw. diese heruntersausen (Friesische Straße, Mathildenstraße). Das Thema Radwege muss voran gebracht werden.

Welches weitere Thema wollen Sie in diesem Jahr anpacken?

Wir halten es für dringend erforderlich, dass in unserem Stadtteil mehr Sitzbänke aufgestellt werden.

Das Stadtteilforum will an Entscheidungen, die es betreffen, eingebunden sein. Dieser Ort ist unser Lebensmittelpunkt, wir kennen die Situation und die Verhältnisse im Stadtteil gut. Da wir ein junges Forum sind, brauchen wir dringend aktive Mitglieder, die bereit sind, etwas Zeit zu verschenken: z.B. sich um ältere Menschen zu kümmern – einkaufen, vorlesen, einen Besuch machen –, oder für Kinder da zu sein (Hausaufgabenhilfe etc).



Was wünscht sich Ihr Stadtteilforum von der künftigen Oberbürgermeisterin?

Von der künftigen Oberbürgermeisterin wünschen wir uns immer ein offenes Ohr.



Was wünscht sich Ihr Forum von der Kommunalpolitik?

Auch hier ein offenes Ohr. Falls Veränderungen in unserem Stadtteil vorgesehen sind, bitten wir um rechtzeitigen Bescheid und Einbindung in das Vorhaben. 2016 wurde der Gehweg Mathildenstraße auf 1,50 Meter eingeengt, ohne dass wir dazu gehört wurden. Wir haben im Nachhinein um Aufstellung von ein paar einfachen Bänken bei dieser steil ansteigenden Straße für gehbehinderte Menschen gebeten, die zum Beispiel auf dem Weg zum Discounter sind. Bei der Auskunft des TBZ „Wir prüfen das wohlwollend“ ist es leider bis heute geblieben.

Mitten im Wohngebiet wurde die Exe zum Großparkplatz degradiert. Hier wünschen wir uns bei hoher Frequentierung eine Abgas- und Feinstaubmessung. Dieses Thema ist uns sehr wichtig.



Welches Thema in Ihrem Stadtteil hätte mehr Aufmerksamkeit verdient?

Verbindungen untereinander müssen durch ein sich Austauschen mehr aufgebaut werden, um ein besseres soziales Miteinander zu erreichen. Wir erwarten, dass das Forum Friesischer Berg nach Veröffentlichung in der Zeitung besser besucht wird.

von Joachim Pohl

erstellt am 09.Jan.2017 | 07:57 Uhr

