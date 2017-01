Kultur in Flensburg : „Ängste nehmen“ mit Musik und Texten

1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

An Donald Trump kommt auch dieses Kulturereignis nicht vorbei. Während heute der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein Amt antritt, wird Landesbischof Gerhard Ulrich den Bürgerrechtler Martin Luther King (re)zitieren. Heute in Quern, morgen in Flensburg und übermorgen in Kappeln. Unter dem Titel „ZwischenWelten“ laden der Kirchenmann und Richard Wester, Komponist und Saxofonist, zunächst drei Mal ein zu „Musik und Lesung zwischen Orient und Okzident“. Die erstmalige Kooperation haben die beiden bei einer Feier verabredet, deren Gäste sie waren. Das sei auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdiskussion gewesen. „Sowohl die Theologie als auch die Musik werden einen wichtigen Beitrag leisten müssen, weil sie ihn leisten können“, erklärt Ulrich und ergänzt, wozu: „zur Entängstigung“.

Beide halten es für höchste Zeit, „Ängste zu nehmen“, sagt Richard Wester, und den AFD-Unterstützern, allen Populisten, etwas entgegen zu setzen. Gerhard Ulrich kann die mit Leichtigkeit matt setzen, die das „christliche Abendland“ falsch und als Kampfbegriff benutzen. Das christliche Abendland gäbe es nicht „ohne die heidnischen Griechen, die heidnischen Römer – und die Muslime, die uns die Liebe zur Kultur gegeben haben“, betont der Bischof. „Unsere Demokratie kann das tragen“, ist er sicher, „aber sie muss wehrhaft sein. Und wehrhaft sein, heißt: Mund auf!“

Eben mit einem Format wie den „ZwischenWelten“. Angesichts eines amerikanischen Präsidenten, der heute eingeführt wird und „ungestraft Schwarze erniedrigen darf“, sagt Ulrich, hält er dem Auszüge aus „I have a dream“ entgegen. Am Lincoln Memorial, ausgerechnet dort, wo Trump gefeiert wurde, hielt Martin Luther King im August 1963 seine berühmteste Rede. Spontan, weiß der Kirchenmann. Martin Luther King warf sein Manuskript weg, sobald er sah, wer und wie viele, hunderttausende Menschen sich versammelt hatten.

Biblische Texte, die in diesen Abend hineingehören, hatte der 65-Jährige sofort im Kopf. Ulrich gibt Matthäus als Beispiel („Jesus sagt, ich bin ein Fremdling gewesen...“) und den „revolutionären Lobgesang der Maria“, worin es heißt „... stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen“. Er zeigt damit, wen es zu stärken gilt. Als evangelischer Theologe werde er biblischen Psalmen zudem Psalme islamischer Poeten gegenüberstellen. „Es gibt keine Religion, die nur friedfertig ist“; es gelte, „die Friedenskräfte der Religionen zu schärfen, zu bündeln.“

Richard Wester wird mit seinen Kollegen Ronald Balg am Klavier und dem Gitarristen Fjol van Forbach die Musik dazu beitragen. Er werde musikalisch „in die Fremde“ gehen, erläutert Wester, Orientalismen einbringen, improvisieren und wie bei einem Ornament stellenweise Text und Musik verweben. „Wir beide wissen voneinander, dass wir emotionalisieren können“, spricht Wester für sich und den Landesbischof. Auf dieser Ebene wollen beide die Menschen erreichen. „Nichts muss bleiben wie es ist – das ist die Kraft des Glaubens“, erklärt Gerhard Ulrich.

> „ZwischenWelten“: 20. Januar ab 19 Uhr in St. Nikolai in Quern; 21. Januar ab 18.30 Uhr in der Diako-Kirche in Flensburg; 22. Januar ab 19 Uhr in St. Nikolai in Kappeln; Eintritt: 15 Euro.



von Joachim Pohl

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:15 Uhr