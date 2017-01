Niesgrau : Abnehmen für den guten Zweck

1 von 1 Foto: U.Köhler 1 von 1

Niesgrau | „Für jedes Kilo einen Euro in die Spardose“ – so lautet die Devise der Koppelhecker Gruppe, deren Mitglieder es sich zum Ziel gesetzt haben, im Rahmen einer Stoffwechselkur ihr Körpergewicht zu reduzieren, ihre Körper zu entsäuern und zu entgiften. Und das dient keineswegs nur dem Selbstzweck, sondern auch dem guten Zweck: der finanziellen Unterstützung des Hospizdienstes Nieharde-Gelting. Darüber freut sich Sabine Klattenhof, Koordinatorin des Hospizdienstes (Foto, v.l.). Mit dabei sind Gerda Schröder-Plattner, Sylvia Petersen, Veronika Hein, Sebastian Brach, Kerstin Jordt und Elvira Hein. Sie alle haben ganz genaue Vorstellungen, „wie viele Kilo runter müssen“ – zwischen einem und 15 Kilogramm. Ihr Projekt soll zum Schluss Ende März mit Unterstützung Gleichgesinnter in Kappeln und Schleswig rund 500 Euro in die Spardose bringen.

„Ich möchte fünf Euro beisteuern“, sagt die 58-jährige Gerda Schröder-Plattner. Sie peilt ein Körpergewicht von 56 Kilogramm ein. Sie ist die erste, die einen Euro in die Spardose steckt, denn das erste Kilo ist bereits weg. Die Idee zu dieser Aktion kam ihr während des Projektes „Hand in Hand für Norddeutschland“. Dabei kamen rund drei Millionen Euro für die Hospizarbeit zusammen. „Das werden wir nicht erreichen“, sagt sie, aber 500 Euro zur Unterstützung für den Hospizdienst vor Ort wäre erreichbar und sehr schön. Wer das Vorhaben unterstützen will, kann sich mit Gerda Schröder-Plattnerk, Telefon 0 46 43 / 908 oder 0151-50 68 30 62, in Verbindung setzen. Nähere Auskünfte gibt es auch im Büro des Hospizdienstes Nieharde-Gelting während der Sprechstunde im Geltinger Katharinenhof – donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 0 46 43 / 18 65 00.