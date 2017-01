Kreisstrasse in Oeversee : 72-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Oeversee | Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße in Oeversee ist am Freitagnachmittag ein 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer wurde vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 79-Jährige um 14.35 Uhr von Oeversee aus kommend auf der Kreisstraße in Richtung Tarp unterwegs. In der Mitte der Straße übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Wagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 72-jährige Radfahrer in den Graben geschleudert.

Unfallzeugen alarmierten nach dem Zusammenstoß die Polizei und den Rettungsdienst. Der Notarzt und die Besatzung des Rettungswagen versorgten den schwerverletzten Radfahrer und brachten ihn in die Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Er konnte mit seinem Fahrzeug die Fahrt fortsetzen. Das Hybrid-Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Die Straße musste für die Zeit der Rettungsmaßnahme gesperrt werden.

von Sebastian Iwersen

erstellt am 13.Jan.2017 | 17:14 Uhr

