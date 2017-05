Überfall in der Süderfischerstraße : 51-Jährige in Flensburg von drei Männern angegriffen

Die Polizei sucht nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Süderfischerstraße in Flensburg Zeugen des Vorfalls am Dienstagabend. Nach ersten Erkenntnissen war eine 51-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Nachhauseweg von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Die Täter hätten sie geschlagen und beleidigt. Die Frau rief um Hilfe woraufhin die drei Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Während des Vorfalls sei ein junges Pärchen durch die Süderfischerstraße gegangen, teilt die Polizei mit. Dabei steht nicht fest, ob das Pärchen die Tat bemerkt hat. Die Polizei bittet die beiden dringend, sich als Zeugen zu melden.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

etwa 15 bis 20 Jahre alt

klein und dünn

kurze, schwarze Haare

sprachen nur gebrochen Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0461/4840 entgegen.

Blaulichtmonitor

erstellt am 05.Mai.2017 | 14:16 Uhr