Steinbergkirche : 30000 Besucher und ein Abschied

Steinbergkirche | „Mit Fug und Recht kann ich in meinem Jahresrückblick von einem Rekordjahr sprechen“, erklärt Karsten Biermann, Direktor der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Mehr als 30 000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen, „um Neues zu lernen, bereits Bekanntes zu meistern und dabei eine wirklich gute Zeit zu verbringen“.

Denkwürdig sei im vergangenen Jahr der Besuch des Ministerpräsidenten Torsten Albig beim Scheersbergfest gewesen, was laut Biermann „eine tolle Anerkennung für alle diejenigen war, die hier besonders im Zusammenhang mit dem Scheersbergfest ehrenamtliche Arbeit von allerhöchster Professionalität abliefern und mit großer Freude ihre Freizeit in den Spaß der Kinder investieren“. Vor allem der Kreissportverband und die Sportjugend Schleswig-Flensburg leisteten während des größten Jugendsport-Ereignisses auf Kreisebene stets gute Arbeit, die Albig besonders gewürdigt habe.

Der Bildungsstätte ist es nach den Worten des Direktors gelungen, Standort für ein neues Bundesprojekt zu werden. Unter dem Motto „Hier Ankommen!“ sollen 2017 junge Zugewanderte dafür fit gemacht werden, ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen und Verbänden zu übernehmen und vielleicht dabei zu helfen, neuen Ankömmlingen die Integration zu erleichtern. Dieses Projekt ist auf drei Jahre angelegt und kann mit finanzieller Unterstützung von Kirche, Schulen, Volkshochschulen und dem Amt Geltinger Bucht rechnen.

2016 fand auch die erste „Junge Islamkonferenz“ auf dem Scheersberg statt. Der Name sei, so Biermann, etwas missverständlich, denn letztlich gehe es dabei um die politische Bildungsfrage, womit sich die Menschen im nördlichsten Bundesland als Schleswig-Holsteiner identifizieren. „Der Prozess bei den Jugendlichen war unglaublich spannend und sehr fruchtbar.“ Dieses Treffen findet 2017 eine Fortsetzung.

Mit dem Ende von 2016 erlebt der Scheersberg eine große personelle Umwälzung. Heinz-Otto Scharfenort, der seit 40 Jahren in den Diensten des Deutschen Grenzvereins steht und davon 30 Jahre als Projektleiter auf dem Scheersberg Veranstaltungen wie die Deutsch-Skandinavische Musikwoche und das Niederdeutsche Spielgruppentreffen organisierte, geht in den Ruhestand. Biermann: „Mit Heinz-Otto verlässt eine Legende den Scheersberg und hinterlässt nun große Fußstapfen.“

Das Jahresprogramm 2017 ist mit spannenden Angeboten prall gefüllt. Zu den Neuheiten gehört die Fortbildung im Umgang mit dem 3D-Drucker, ein Gerät, das in der heutigen Zeit „vielleicht ähnlich viel Veränderungspotenzial hat, wie zu Luthers Zeiten die beweglichen Letter“, so der Scheersberg-Chef. „Dieses Gerät wird von uns und den Teilnehmern in seinen Möglichkeiten und Einsatzfeldern erforscht und erprobt.“

Der Scheersberg hat sich nach wie vor auf die Fahnen geschrieben, mit fortschrittlichen Bildungsangeboten den achtsamen Umgang der Menschen unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Herkunft in den Mittelpunkt zu stellen.