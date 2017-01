Harrisleer Bürger trafen Politiker : 300 Besucher strömten ins Bürgerhaus

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Nicht die Show, sondern Begegnung und Gespräch standen im Vordergrund des Neujahrsempfangs im Harrisleer Bürgerhaus am Donnerstag. Fröhliche Begrüßungen, gute Neujahrswünsche flogen hin und her. Es gab Sitzplätze genug für die, die nicht Stunden lang stehen mochten. Dazu Sekt und Selters, Wein und Brezel und kulinarische Häppchen. Die Livemusik des Ensembles Manuel von Eden (Gesang und Gitarre) mit Simon Anke (Piano), Valentin Gregor (Geige) und Anders Grop (Kontrabass) untermalte die Gespräche mit Melodien der „Golden Twenties“ à la Max Raabe. So dezent, dass das Stimmengewirr der angeregten Unterhaltung rundum nur abriss, um der geteilten, Bilder-begleiteten Ansprache von Bürgermeister Martin Ellermann und Bürgervorsteher Karl H. Rathje zu lauschen oder die Dialoge der Damen Frau Broschmann und Frau Finke alias Dirk Magnussen und Michael Wempner zu genießen: „Sagen Sie man, Frau Broschmann, das tut mich man interessieren…“. Viel Lachen und Vergnügen bescherte der auf Harrislee zugeschnittene Brofi-Auftritt. Und weil bald gewählt wird, der kluge Rat: „Wählen ist wie Zähne putzen, wenn man nichts macht, wird alles braun.“

Rund dreihundert Hände hatten Ellermann und Rathje zu schütteln. „In unserer Gemeinde ist immer etwas los“, verwies Rathje auf die vielen Veranstaltungen von Fest bis Flohmarkt (Veranstaltungskalender www.harrislee.de). In einem Jahresrückblick ließen Ellermann und Rathje die Ereignisse und Highlights des vergangenen Jahres Revue passieren. Im Neubaugebiet an der Dänischen Kirche, etwa seien 45 Grundstücke verkauft, für Mehrgeschossbebauung gebe es zwei (bereits reservierte) Grundstücke. Zur B200 hieß es, die Spur Richtung Dänemark ist fertig; die Gegenfahrbahn könne voraussichtlich ab Sommer genutzt werden. Verwiesen wurde auf die wohl im Spätsommer fertige dänische Kita. Auch auf die Zentralschule, die es unter die zwanzig besten Schulen Deutschlands schaffte, demnächst eine Jury zu Besuch bekommt, die fünfzehn Schulen für den Schulpreis 2017 nominiert: „Mit etwas Glück fährt dann auch eine Delegation unserer Schule zur Preisverleihung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin.“ Dank ging an all die ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde, die Flüchtlingshelfer, an Gerd Pickardt, der kürzlich für seinen Einsatz für das Industriemuseum das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhielt, an Schwimmmeister und „Held des Nordens“ Jürgen Steingreber.

Die 2018 anstehende Kommunal- und Bürgermeisterwahl warf ihre Schatten voraus. Bürgermeister Ellermann outete sich: „Ich freue mich darauf, erneut zu kandidieren. Es wäre mir eine Ehre, eine zweite Wahlzeit anschließen zu dürfen“.

von Joachim Pohl

erstellt am 15.Jan.2017 | 07:00 Uhr