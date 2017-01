Handewitt : 13-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

1 von 1 Foto: Karsten Sörensen 1 von 1

Handewitt | Bei einem Verkehrsunfall ist ein 13-jähriger Radfahrer am Montagmittag in der Ortsmitte von Handewitt schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Raiffeisenstraße in Handewitt und wollte nach rechts in die Werkstraße abbiegen. Dabei übersah er den Jungen, der zusammen mit seiner Oma und seiner neunjähriger Schwester ordnungsgemäß auf dem kombinierten Fuß- und Radweg unterwegs war.

Das Fahrzeug erfasste den Schüler. Bei dem Zusammenprall wurde er in die Frontscheibe des Fahrzeug geschleudert. Angehörige und Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe.

Der 13-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert. Nach Mitteilung der Polizei besteht für den noch ansprechbar gewesenen Radfahrer keine Lebensgefahr.

Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt, die Familienangehörigen des Radfahrers erlitten einen Schock.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall vermutlich wegen tief stehender Sonne. Der Autofahrer habe den Radfahrer dadurch übersehen, so eine Polizeisprecherin.

von Karsten Sörensen

erstellt am 02.Jan.2017

