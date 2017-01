11 600 Flensburger sind überschuldet

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen ist in Flensburg zwischen 2015 und 2016 leicht um insgesamt 90 angestiegen. Damit liegt Flensburg unter dem Landestrend. Das ergibt sich aus dem „Schuldenatlas 2016“ der Firma Creditreform, der gestern vorgestellt wurde. Danach sind 11 648 Flensburger überschuldet. Aus dieser Zahl, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, errechnet Creditreform die Schuldnerquote. Die liegt für Flensburg bei 16,1 Prozent. Damit steht die Fördestadt an vorletzter Stelle einer landesweiten Vergleichstabelle der Kreise und kreisfreien Städte. Schlechter steht nur noch Neumünster da mit 17,5 Prozent. Den niedrigsten Wert präsentiert der Kreis Stormarn (7,69).

Im Jahr 2015 hatte die Flensburger Schuldnerquote bei 16,2 Prozent gelegen (Stichtag 1. Oktober). Bei diesem leichten Rückgang profitierte Flensburg vom Zuzug der schuldenfreien Migranten/Flüchtlinge und Studenten: Die Einwohnerzahl steigt, die Quote sinkt.

Die Übersicht zur Überschuldung geht bis in die einzelnen Stadtteile – durch Auswertung der Postleitzahlen. Eine deutliche Verbesserung wird für Neustadt und Nordstadt verzeichnet – bei einem Rückgang der Quote um drei Prozent. Trotzdem bleibt dort die höchste Schuldnerquote der Stadt mit 23,4 Prozent bestehen. Ebenfalls rückläufig war die Schuldnerquote im Stadtteil Mürwik. Mehr Schuldner werden verzeichnet auf dem Friesischen Berg und in Weiche. Diesen negativen Trend hat Creditreform auch festgestellt für den Sandberg, Jürgensby, Fruerlund, Engelsby, Tarup (siehe Tabelle).

Wo liegen die Gründe für eine Verschuldung? Creditreform hat einen demografischen Trend ausgemacht. Die Verschuldung im Alter wachse, erklärt Sven Torben Hanisch, geschäftsführender Gesellschafter: „Da kommt etwas in Gang.“ Der Anteil überschuldeter Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren stieg um drei Prozentpunkte.

Hier gibt es zwei Ursachen: Von Ruheständlern werden aus dem Erwerbsleben Kredite und Schulden mit ins Rentenalter mitgenommen, die von dem geringeren Einkommen nicht mehr bedient werden könnten. Und gerade bei Frauen im Rentenalter ist die finanzielle Ausstattung so gering, dass versucht wird, die Ansprüche des Alltags durch Verschuldung zu finanzieren – auch wenn ältere Menschen eigentlich vorsichtig, also „konservativ“ mit Krediten umgehen.

An erster Stelle der Gründe, dass Arbeitnehmer in die Schuldenfalle rutschen, stehen Krankheit und Sucht. Danach folgt in der Übersicht: Arbeitsunfähigkeit nach einem Unfall. Dritter Grund: die gescheiterte Finanzierung einer Immobilie. Hanisch mit Hinweis auf die Zinsentwicklung in der Zukunft: „Das wird zunehmen.“ Und immer wieder führen das Konsumverhalten und seine Finanzierung „auf Pump“ in die Schuldenfalle.

Überschuldung liegt nach Definition von Creditreform vor, „wenn die Einnahmen einer Person nicht mehr ausreichen, um dauerhaft den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen“. Die Auskunftei unterscheidet dann noch nach harter Überschuldung – wenn wegen ausstehender Zahlungen das Gericht eingeschaltet wird (gilt für 6614 Flensburger) – und weicher Überschuldung – wenn mindestens drei verschiedene Gläubiger Mahnungen an denselben Schuldner geschickt haben. Die Angaben werden von Firmen in einen Datenpool der Unternehmensgruppe eingegeben, auf den auch andere Firmen in Zweifelsfällen zugreifen können. „Allerdings gibt es Unschärfen, wir haben nicht jeden“, räumt Sven Torben Hanisch ein.

von Gerhard Nowc

erstellt am 20.Jan.2017 | 13:13 Uhr