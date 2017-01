Spende von „Flensburg Innovativ“ : 100 000 Euro! Meilenstein für die DLRG

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Die DLRG steuert mit Riesenschritten auf ein neues Vereinsgebäude zu. Neben der städtischen Förderung von 250 000 Euro und zahlreichen Spenden aus der Wirtschaft, von Verbänden und Privatleuten freuen sich die Lebensretter nun über einen großzügig ausgestellten Scheck: 100 000 Euro steht darauf in dicken Lettern – ausgestellt vom Verein „Flensburg innovativ“.

Dessen Vorstand Maik Render, (Stadtwerke Flensburg) betonte: „Es ist unheimlich wichtig, dass wir die DLRG hier haben.“ Sein Kollege Thomas Menke, Vorstandsvorsitzender der Nord-Ostsee Sparkasse, die der DLRG in den letzten Jahren schon mit großen Beträgen unter die Arme gegriffen hatte, ergänzte mit Blick auf die „innovative Positionierung“ rund um die Förde: „Was kann wichtiger sein, als als Leben zu retten und in unserer Küstenregion den Umgang mit allem, was mit Wasser zu tun hat, sicherer zu machen.“

Die Freude war entsprechend groß beim DLRG-Vorsitzenden Torsten Brocks. Er wagte nunmehr einen konkreten Blick in die Zukunft. So will man Mitte Februar den Bauantrag stellen, im April mit den Arbeiten an dem 650 000-Euro-Projekt beginnen. Das ist auch dringend erforderlich. Denn der Zustand des maroden Gebäudes in Fahrensodde ist unzumutbar. Wenn etwa die Jugendgruppe Gäste empfängt, müssen sechs Leute in einen Raum gepfercht werden. „Wir können den Nachwuchs aber nur mit einer guten Ausstattung und Infrastruktur binden“, sagte Brocks. Strandwache und Rettungswesen seien gefährdet. Und: Keine DLRG – keine Regatta! Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern sollen nun eine Fahrzeughalle (300 qm), Unterkünfte, Sanitär- und Schulungsräume, zudem drei Schlafzimmer mit jeweils drei Betten (200 qm) entstehen. Noch fehlen 150 000 Euro. Doch Torsten Brocks ist zuversichtlich: „Am liebsten würden wir am 31. Dezember dieses Jahres schon zum Neujahrsempfang einladen.“





von Gunnar Dommasch

erstellt am 16.Jan.2017 | 18:51 Uhr