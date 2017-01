Tafel : Zuschuss: 18.000 Euro von der Stadt

1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

Elmshorn | Die Schlange vor der Essensausgabe wird schnell länger. Kein Problem für Hauswirtschaftsleiterin Claudia Redmann und Koch Hartmut Koscianska. Die beiden Tafel-Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand. An diesem Dienstagmorgen gibt es Lachs mit russischen Kartoffeln und zum Nachtisch Schokopudding – für einen Euro. „Inzwischen geben wir täglich bis zu 100 Essen aus“, sagt Pastor Hans-Peter Mummsen vom Christus-Zentrum Arche. Die Gemeinde ist Träger der Tafel mit Sitz in der Lornsenstraße. Lebens- und Essensausgabe: Aktuell versorgt die Einrichtung pro Woche bis zu 1000 bedürftige Menschen.

Energie-, Verwaltungs- und Personalkosten steigen: Trotz des ehrenamtlichen Einsatzes und der Spenden braucht die Tafel in diesem Jahr auch die finanzielle Unterstützung der Stadt. Und die wird sie bekommen. 18.000 Euro stellt Elmshorn zur Verfügung. Das hatte der Hauptausschuss noch im vergangenen Jahr entschieden. „Wir sind dankbar für diese Unterstützung“, betont Mumssen. Bereits 2016 hatte die Einrichtung 9000 Euro erhalten. Laut Mumssen ist die Tafel auf die Hilfe der Öffentlichkeit – auch der öffentlichen Hand – angewiesen, um die erfolgreiche Arbeit zum Wohle der bedürftigen Mitbürger und damit auch zum Wohle der Stadt leisten zu können.

Die Elmshorner Einrichtung ist landesweit eine der wenigen Tafeln, die auch eine warme Mahlzeit anbietet. Mit dieser Aufgabe war die Arche auf Wunsch der Stadt 1999 gestartet. Heute gibt es für die Lebensmittelausgabe neben der Ausgabestelle in der Lornsenstraße auch noch eine Zweigstelle im Stadtteil Hainholz. Zirka 20 ehrenamtliche Helfer sind für die Tafel im Einsatz. Es müssten sogar mehr sein, um alle Aufgaben zu schaffen. Mit Redmann hat die Eintrichtung inzwischen auch eine hauptamtliche Mitarbeiterin.

Bei der Tafel wird den Menschen nicht nur in ihrer finanziellen Not geholfen. „Es gibt auch eine soziale Not“, betont Mumssen. Isolation, Vereinsamung, Alkoholprobleme: „Die Tafel ist ein Treffpunkt für die Menschen, für ein Miteinander, für Gespräche und das Zusammensein.“ Die Flüchtlingssituation hat den Zulauf zur Tafel zwar erheblich gesteigert. Die Essensausgabe nutzen laut Mumssen vor allem aber Deutsche und Personen, die aus dem osteuröpäischen Raum kommen.

Von Montag bis Freitag werden in der Lornsenstraße 53 von 10 bis 11.30 Uhr Lebensmittel ausgegeben. Die Essensausgabe erfolgt von 12 bis 13 Uhr. Im Hainholzer Damm 3 werden Lebensmittel dienstags bis donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr ausgegeben. Wer die Tafel unterstützen möchte, kann Spenden sind auf folgendes Konto einzahlen: Sparkasse Elmshorn, DE 92 2215 0000 0000 1173 07 / NOLADE21ELH

von Christian Brameshuber

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:15 Uhr

