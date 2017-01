Elmshorn : Zoll nimmt Schmugglerbande mit gut 4,3 Millionen Zigaretten fest

1 von 1 Foto: Zollfahndungsamt Hamburg 1 von 1

Elmshorn/Kiel | Kieler Zollfahnder haben in einem Lastwagen mehr als 4,32 Millionen unversteuerte Zigaretten entdeckt und eine Schmugglerbande ausgehoben. Der Steuerschaden beträgt insgesamt knapp eine Million Euro. „Es handelt sich hier um eine der größten Mengen Schmuggelzigaretten, die jemals durch Fahnder im Rahmen von Ermittlungen in Schleswig-Holstein sichergestellt wurden“, sagte der Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg am Montag.

Der Zugriff auf zwei 37 und 42 Jahre alte Zigarettenschmuggler erfolgte den Angaben zufolge nach intensiver Ermittlungsarbeit durch Kieler Zollfahnder bereits Anfang Januar auf der A 23 von Elmshorn in Richtung Hamburg. Einen Tag später konnte das dritte mutmaßliche Bandenmitglied in Hamburg festgenommen werden. Gegen das Trio wurde Haftbefehl erlassen.

Die Verdächtigen hatten die Zigaretten den Ermittlungen zufolge vor dem Transport in einem Container in einem Elmshorner Gewerbegebiet gelagert.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 17:24 Uhr

