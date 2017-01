Warten auf Väterchen Frost

vergrößern 1 von 2 Foto: Roolfs (2) 1 von 2

Der Mann, der die Geschenke bringt, trägt einen blauen Mantel. Er kommt nicht am 24. Dezember, sondern am 6. Januar, und er heißt Väterchen Frost. Damit er auch bestimmt ins Haus findet, bleiben in Russland an diesem Tag die Haustüren unverschlossen und Leckereien stehen bereit.

Das erklärte am Sonnabend das Schneemädchen dem Schneemann auf der Bühne des Forums Baltikum. Seit zehn Jahren wird das russische Weihnachtsfest an der Elmshorner Dittchenbühne gefeiert. Aber bevor der Mann im Mantel seinen Auftritt hatte, gab es ein rund anderthalbstündiges Programm mit Liedern, Tänzen und vor allem farbenfrohen Kostümen. Bürgermeister Volker Hatje war zum ersten Mal dabei und freute sich, dass die Auswanderer in dem Verein ein Stück Heimat gefunden haben.

Bunt und laut ging es zu, als Väterchen Frost erwartet wurde. Ins Auge fielen vor allem die farbenfrohen Kostüme, ohne Glitzer ging kaum etwas. Nächste Auffälligkeit: Männer traten eigentlich nur auf, um Akkordeon zu spielen – von ein paar Nebenrollen als Schneemann oder Nikolaus auf dem Sprung in den Karibik-Urlaub abgesehen.

Es kamen mit rund 80 Gästen weniger Zuschauer als erwartet, der gefrierende Regen hatte einige Zuschauer und Akteure von der Anreise abgehalten. Die Besucher die kamen, stammten zum größten Teil aus dem Kreis der Russlanddeutschen. Trotzdem herrschte auch bei ihnen immer wieder Unsicherheit über den richtigen Zeitpunkt zum Klatschen. So manches Lied brachte nach dem vorgeblichen Ende noch ein Finale mit. Die Lieder waren russisch und ukrainisch – nur beim letzten Stück gab es deutsche Strophen.

Der Elmshorner Chor Druschba – auf deutsch: Freundschaft – sang russische und ukrainische Lieder, aus Hamburg war der Chor „Hoffnung“ angereist, beide Formationen wurden jeweils von einem Akkordeonspieler begleitet. Aus der Hansestadt kam auch der Tanzring Hamburg-West, der aus Mädchen und jungen Frauen besteht. Ein paar Solistinnen traten auch auf, aber meistens waren Gruppen auf der Bühne.

„Wir haben alles per Telefon abgesprochen“, berichtete Frida Büchner von den Vorbereitungen. Zusammen geprobt wurde nur am Tag der Feier selbst. Büchner und Valentina Holz, zuständig für die Tänze, organisierten die russische Weihnacht an der Dittchenbühne zum elften Mal.

Dass der Elmshorner Verein diese Veranstaltung ausrichtet, begründete deren Chef Raimar Neufeldt historisch: Seit 1988 bietet der Verein Sprachkurse an, zunächst für polnische Aussiedler, ab 1990 auch für russische. Auf diesem Weg sammelten sich dort viele Immigranten mit osteuropäischen Wurzeln. Nach Gesang und Tanz ging es ans Buffet. Die russischen Teigtaschen-Varianten Piroggen und Pilmenjes lockten zum Schlemmen, genauso wie Fleisch und süß gefüllte Teigtaschen. Bestückt worden war das Buffet von Ehrenamtlichen.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen