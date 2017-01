Hinter den Kulissen im Fundbüro : Vom Suchen und Finden: Welche verlorenen Dinge im Rathaus lagern

vergrößern 1 von 4 Foto: Brameshuber 1 von 4





Elmshorn | Letzte Hoffnung Fundbüro: Die ältere Dame, die am Montag um 10.05 Uhr das Büro von Annabelle Schlüschen im Erdgeschoss des Elmshorner Rathauses betritt, sucht ihren Schlüssel. Hier wird sie ihn nicht finden – leider. Für den Monat Januar hängt noch kein abgegebener Schlüssel am Bord. Dafür viele nicht abgeholte seit Juli 2016 – schön geordnet nach Monaten. „Manchmal verstehe ich das auch nicht“, sagt Schlüschen vom Fundbüro der Stadt. In ihrem Büro hängen große Autoschlüssel, neben kleinen Haustürschlüsseln und dicken Schlüsselbunde.

Die aktuellen Fundsachen verstaut die 27-Jährige in ihrem Büro. Rücksäcke, Taschen, Mützen, Jacken, Portemonnaies, Handys, eine Drohne, Brillen, und ein Fahrradhelm. Hinweise auf die Besitzer entdeckt sie eher selten. Und so wandern die meisten Gegenstände am Ende eine Etage tiefer in den Keller, wo die Stadt die „Fundsachen-Leichen“ verstaut.

Sechs Monate muss die Stadt die Fundsachen aufbewahren. Danach gehen sie in den Besitz des Finders über, wenn der denn will. Ansonsten wird die Stadt Eigentümer. Schlüschen ist erst seit kurzem im Fundbüro tätig. Aber die Geschichte von den 6 200 Euro, die einst bei der Stadt abgegeben, aber nie abgeholt wurden, kennt sie natürlich auch. „Der ehrliche Finder hat das Geld am Ende bekommen.“ Finderlohn: Bis zu einem Wert von 500 Euro gibt es fünf Prozent, bei mehr als 500 Euro drei Prozent.

Eine Versteigerung der Fundsachen lohnt sich – mit Ausnahme von Fahrrädern – laut Schlüschen nicht. Der Gang in den Keller zeigt, warum. „Bei uns werden auch viele Sachen abgegeben, die andere Leute ganz bewusst in der Stadt liegen lassen, quasi als Müllentsorgung.“ Und so stapeln sich im Fundkeller die ausrangierten Bohrmaschinen, Kabelrollen, Schlafsäcke und Koffer, für die es wohl nie wieder eine Verwendung geben wird.

Ein Elmshorner

sucht seinen Ehering

Vernichtung: Was mit dem Tablet und den vielen Handys passieren wird, steht auf dem Karton in Großbuchstaben drauf. „Das machen wir aus Datenschutzgründen“, sagt Schlüschen. Auch andere Gegenstände wird dieses Schicksal am Ende wohl ereilen. Und trotzdem: In diesem Raum – der nur durch eine Sicherheitstür zu betreten ist – befinden sich auch die wertvollsten Fundsachen, gut verstaut in einem Tresor. „Dort lagern wir das Bargeld aus den Geldbörsen und den abgegebenen Schmuck“, sagt Schlüschen. Neulich hatte ein Elmshorner bei ihr seinen Ehering gesucht – vergeblich.

Jedes Fundstück, das bei Schlüschen abgegeben wird, erhält eine Nummer und wird aufgelistet. In eine Kiste hat die Rathausmitarbeiterin die Umschläge gelegt, die ihr Büro verlassen werden. „Wenn wir die Besitzer ermitteln konnten, werden sie von uns angeschrieben.“

Vom Suchen und Finden: Die alte Dame, die ihren Haustürschlüssel sucht, hinterlässt ihre Telefonnummer. Vielleicht kann Schlüschen sie schon heute zurückrufen.

von Christian Brameshuber

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:00 Uhr

