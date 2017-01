Vom Schlauch bis zum Sprungtuch

1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

Es ist knallrot, hat eine durchdringende Sirene und ist im Miniaturformat fast in jedem Kinderzimmer zu finden: Das Feuerwehrauto steht wie kein anderer Ausrüstungsgegenstand für die Arbeit der Brandbekämpfer. Gleichzeitig bieten die zahlreichen Gegenstände, die unter den Rollabdeckungen auf engstem Raum verstaut sind, einen guten Überblick über die Vielfalt der Feuerwehr-Arbeit – wenn man denn weiß, was wofür gut ist.

Glücklicherweise ist Cornel Zöpfgen Fachmann auf diesem Gebiet. Der 27-Jährige ist hauptamtlicher Gerätewart bei der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn. Zöpfgen fährt ein 7,60 Meter langes Löschgruppenfahrzeug vor das Feuerwehrwache in der Peterstraße. Es ist eins von insgesamt 17 Fahrzeugen, speziell für Brandeinsätze ausgerüstet, und kann neun Kameraden zum Einsatz transportieren. Zöpfgen öffnet auf der linken Seite das Rollverdeck, steigt auf ein Trittbrett und zieht die große Schublade oben links heraus. Darin befinden sich Schaufeln und Besen (1). „Nach dem Einsatz müssen wir die Einsatzstelle wieder reinigen“, erklärt der Feuerwehrmann. Zu diesem Zweck hat das Fahrzeug eine Auffangwanne an Bord, in der sich all das verstauen lässt, das vorne zu viel Dreck machen würde.

Darunter gibt es viele kleinere Schubladen (2), in denen Handwerkszeug, Schlauchbrücken und Wasserwerfer verstaut sind. Auch eine Tauchpumpe befindet sich in einer der Schubladen, wenn vollgelaufene Keller ausgepumpt werden müssen, und Schornsteinfegerwerkzeug. „Das brauchen wir, wenn es in einem Schornstein brennt und wir den Schornstein wieder freikriegen wollen“, erklärt Zöpfgen. „Aber zum Glück haben wir Schornsteinfeger bei uns in der Wehr.“ Ganz unten im Regal stehen zwei große Ventilatoren, sogenannte Entlüfter (3). Die pusten den Kameraden in einem verqualmten Flur den Weg frei oder entrauchen Wohnungen.

Im mittleren Fach des Löschfahrzeugs transportieren die Kameraden in großen roten Säcken Hitzeschutzanzüge (4). „Die sind für extreme Hitze, zum Beispiel bei einem Brand in einem industriellen Betrieb“, erklärt Zöpfgen. „Für einen normalen Wohnungsbrand benötigen wir die nicht.“ Regelmäßig verwendet die Feuerwehr dagegen die gelben Atemschutzgeräte (5) im Fach darunter. Enthalten ist in den Geräten Atemluft für rund 30 Minuten. Dreiviertel der 113 aktiven Kameraden bei der Feuerwehr haben dafür die spezielle Ausbildung.

Der Großteil der Einsätze der Feuerwehr sind allerdings keine Brände, sondern technische Hilfeleistungen, wie das Öffnen von Wohnungen oder Sicherungen bei Sturm. 2016 hatte die Feuerwehr Elmshorn insgesamt 442 Einsätze, davon 115 Brandeinsätze mit vier Großbränden und 161 technische Hilfseinsätze. Der Rest waren hauptsächlich Kontrollen von Brandmeldeanlagen, die Alarm geschlagen hatten – oft fälschlicherweise. Manchmal müssen die Kameraden bei einem Sturm auch Bäume fällen. Eine Motorsägenausrüstung ist zusammen mit Beleuchtungsgerät und einem Notfallrucksack auf der rechten Seite des Fahrzeugs untergebracht.

Einer der spannendsten Gegenstände befindet sich aber auf der linken Seite im rechten Fach: Der Sprungretter (6), den jeder schon mal im Fernsehen gesehen hat, wenn sich Bewohner aus ihren brennenden Wohnungen retten und aus den Fenstern springen müssen. Das große orangene Paket pustet sich innerhalb von Sekunden auf und bietet eine drei mal drei Meter große Landefläche – sicher ist sie aber nur bis zum dritten Stock. „Normalerweise setzen wir eher Leitern ein“, sagt Zöpfgen. „Aber wenn jemand droht zu fallen oder einen Suizid androht, ist das Sprungretter nützlich.“

Auf einer weiteren herausziehbaren Schublade liegen vier Rohre, sogenannte Saugleitungen (7). Wenn die Wassermenge aus dem Hydranten nicht ausreicht, kann die Feuerwehr mit ihrer Hilfe Wasser aus Flüssen oder Seen ziehen.

Und dann sind da noch die Schläuche (8), rot und gelb und fein säuberlich aufgestapelt. Sie haben verschiedene Längen und Durchmesser, um je nach Situation zum Einsatz zu kommen. Für längere Wegstrecken gibt es hinten auf dem Wagen die Schlauchhaspeln (9), zwei Wagen, auf denen die Schläuche aufgerollt sind und schnell zum Hydranten gezogen werden können.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 11.Jan.2017 | 16:09 Uhr

