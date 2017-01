Mehr Zeit für Bildung nehmen : Volkshochschule: Das Frühjahrssemester in Elmshorn und Barmstedt beginnt

1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

Elmshorn/Barmstedt | 350 Tage im Jahr geöffnet – und an jedem Tag strömen im Schnitt 718 Besucher in das imposante Gebäude an der Bismarckstraße. Keine Frage, in puncto Weiterbildung führt an der Elmshorner Volkshochschule kein Weg vorbei. „Wir sind die vierte Säule unseres Bildungssystems“, betonte gestern VHS-Chefin Karen Wurr-Feldmann bei der Vorstellung des neuen Programms für das Frühjahrssemester – auch für die VHS Barmstedt. Die Kooperation geht in das zweite Jahr. „Die Entwicklung erfolgt in kleinen Schritten“, betonte Wurr-Feldmann. Teilweise müssten Barmstedter noch nach Elmshorn kommen, damit ein Kurs überhaupt stattfinden kann. Das soll sich in Zukunft ändern. Ziel sei es, in Barmstedt einen Integrationskurs für Flüchtlinge in Kooperation mit dem Verein „Leuchtfeuer“ zu realisieren. „Das wäre auch ein Gewinn für die Stadt Barmstedt“, sagte die VHS-Leiterin.

Insgesamt bietet die Elmshorner Bildungseinrichtung 560 Veranstaltungen mit gut 10.800 Unterrichtsstunden an, die sich auf die Bereiche Gesellschaft, Beruf und Karriere, Sprachen, Gesundheit und Kultur verteilen. Davon entfallen 32 Angebote auf Barmstedt. Die Kapazitätsgrenze ist laut Wurr-Feldmann erreicht. Bei mehr Räumen könnte die Einrichtung aber sogar noch mehr bieten. Die Programmhefte werden seit Anfang Januar an alle Haushalte in Elmshorn und Barmstedt verteilt. Leitmotiv: „Bildung: Die Zeit nehme ich mir!“ das Programm kann auch im Internet eingesehen werden. „Die Online-Anmeldungen nehmen zu“, sagte VHS-Mitarbeiterin Maike Bünning.

Deutsch als Zweitsprache: Das Flüchtlingsthema wird das VHS-Team auch in diesem Jahr bewegen. Der Zulauf zu den DaZ-Angeboten war so groß, dass bis Februar keine Anmeldungen mehr angenommen werden. „Ende 2016 liefen fünf Integrationskurse parallel. Zurzeit sind es vier“, sagte VHS-Mitarbeiterin Tetyana Frank. Neu im Programm sind unter anderem Deutsch für Anfänger – auch mit Alphabetisierung – Arabisch für Anfänger und Deutsche Gebärdensprache.

Auch im Frühjahrssemester wird die Kooperation mit der deutsch-französischen Gesellschaft fortgesetzt. So wird es eine Radtour unter dem Motto „Französische Spuren in Elmshorn“ geben. Gemeinsam mit dem Stadtarchiv wird der Vortrag „Elmshorn nach 1945: Handel, Gewerbe, Stadtentwicklung“ angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises werden Jugendliche über zwei Jahre gezielt auf den Mittleren Schulabschluss vorbereitet.

VHS-Chefin Wurr-Feldmann lenkte den Blick gestern auch über den Tellerrand hinaus und verwies auf das Beispiel Brasilien, wo Schüler und Studenten um eine Grundbildung kämpfen. „Es ist ein Privileg, dass die kommunalen Träger in Deutschland mit den Volkshochschulen diese einzigartigen Weiterbildungsangebote vorhalten.“

Welcher Kursus ist für mich der richtige? Die Volkshochschule Elmshorn bietet wieder eine kostenlose Einstufungsberatung an – und zwar am Montag, 23. Januar, im VHS-Gebäude in der Bismarckstraße 13 . In den Bereichen EDV und Sprachen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr und für die Angebote Life Kinetik und Xpert Business jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

von Christian Brameshuber

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:00 Uhr