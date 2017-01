Vogelgrippe: Nun trifft es den südlichen Kreis

Nun haben die Auswirkungen der Vogelgrippe auch den Süden des Kreises Pinneberg getroffen. In Hamburg wurde ein infizierter Wildvogel entdeckt. Und das ist bitter für Hunde- und Katzenhalter: In weiten Teilen des Kreisgebiets gilt ein Freilaufverbot.

Es war eine tote Wildgans, die in Hamburg-Teufelsbrück entdeckt wurde. Wie seit gestern feststeht, starb das Tier an der Vogelgrippe. In einem Radius von zehn Kilometern um den Fundort wurde deshalb ein so genanntes Beobachtungsgebiet eingerichtet. Damit werden Hunde- und Katzenbesitzer auf eine harte Probe gestellt: In diesem Gebiet dürfen ihre Tiere bis auf Weiteres nicht mehr frei herumlaufen.

Betroffen sind Wedel (östlich des Straßenverlaufs Pinneberger Straße – Austraße – Schulauer Straße bis zur Elbe), Pinneberg (im Ortsteil Waldenau südlich des Verlaufs Schenefelder Landstraße – Hunnenbarg – Datumer Chaussee – Bredenmoorbach), Schenefeld und Halstenbek komplett sowie Rellingen (südlich des Verlaufs Hauptstraße – Hamburger Straße – Pinneberger Straße). Das Freilaufverbot werde heute, 25. Januar, per Verfügung des Kreises bekannt gegeben und gelte ab 26. Januar von 0 Uhr an, sagte Kreissprecher Oliver Carstens.

Gestern waren im Norden des Kreises die Gemeinden Raa-Besenbek, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Brande-Hörnerkirchen, Westerhorn und Osterhorn sowie in der Stadt Elmshorn der Bereich nördlich der Krückau und Teile der Gemeinde Groß Offenseth-Aspern (nördlich der L113 und westlich der L112) zum Beobachtungsgebiet erklärt worden. Im Kreis Steinburg war die Geflügelpest nicht bei einem Wildvogel, sondern in einem Geflügelbetrieb festgestellt worden. Deshalb gilt in dieser Region kein Freilaufverbot.

Carstens weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass, unabhängig von den beiden aktuellen Fällen, nach wie vor im gesamten Kreis Pinneberg die Stallungspflicht für Geflügel gilt.





von Bernd Amsberg

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:06 Uhr

