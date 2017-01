Vierbeiniger Champion im Ruhestand

vergrößern 1 von 2 Foto: Sprenger 1 von 2

Als Christine Broda die Boxentür im Stall der Holsteiner Hengsthaltungs GmbH öffnet, wird Corrado schon aufgeregt. Der große Schimmelhengst schüttelt den Kopf und tänzelt von einem Bein aufs andere. Später, in der Stallgasse, versucht er am Führstrick mit hoch erhobenem Kopf und gespitzten Ohren immer wieder zu den anderen Hengsten und Stuten zu gelangen. Dass der Holsteiner schon 32 Jahre alt ist – in Menschenjahren ungefähr 90 Jahre – ist ihm nicht anzumerken. Aber das ist vielleicht auch kein Wunder, bedenkt man, welches Leben dieses Pferd geführt hat.

Corrado – oder Corrado I, wie sein offizieller Name lautet – gehört zu den erfolgreichsten Vererbern der Holsteiner Zucht und war auch selbst ein preisgekrönter Sportler. Der Hengst hat mit Reitern wie Thieß Luther, Bo Kristoffersen und Franke Sloothaak bis zu seinem 16. Lebensjahr große Erfolge erzielt und war ganz oben an der Weltspitze. Unter anderem gewann er 1994 die Weltcup-Qualifikation im Springreiten in Dortmund und war 1996 Sieger des Weltcup-Springens in Aarhus.Seine Tochter Corradina hat Mannschaftsgold und Einzelsilber bei den Europameisterschaften geholt und sein Nachkomme Clinton errang bei den Olympischen Spielen in Athen den vierten Platz.

Heute ist Corrado im wohlverdienten Ruhestand. Und wie man das als erfolgreicher Rentner wohl erwarten kann, hat der Hengst seine eigene Pflegerin, die sich täglich um ihn kümmert. Christine Broda arbeitet halbtags beim Holsteiner Verband. Ab mittags betüdelt sie „ihre“ vier Senioren, vier Hengste, von denen zwei im Ruhestand und zwei nur noch als Vererber, also nicht mehr im Sport, eingesetzt werden. Mit Corrado verbringt Broda jeden Tag etwa eineinhalb Stunden, geht mit ihm spazieren, lässt ihn auf dem Paddock oder in der Führmaschine laufen.

Dass Corrado nicht mehr der Jüngste ist, merkt Broda durchaus. „Seine Zähne sind nicht mehr die besten, das Kauen mit den hinteren Zähnen fällt ihm schwer. Und wenn er sich einmal gewälzt hat, ist er erstmal aus der Puste.“ Trotzdem kann das Pferd die 48-Jährige durchaus immer noch ins Schwitzen bringen. Zum Beispiel wenn Corrado auf dem Rückweg zum Stall die Schritte so stark beschleunigt, dass Broda schon fast rennen muss. Oder wenn der Hengst draußen etwas interessantes entdeckt und sich das unbedingt anschauen will. Und eng anbinden geht mit Corrado auch nicht, dann gerät er in Panik und springt zurück.

„Er weiß eben, was er will. Corrado hat einen speziellen Charakter“, sagt Broda dazu nur – und ist ganz offensichtlich ziemlich stolz auf ihren Schützling. Schon seit sie 13 Jahre alt ist, kommt Christine Broda in ihrer Freizeit auf das Gelände des Verbands, inzwischen auch beruflich. „Ohne Pferde geht einfach nicht“, sagt sie. Schon in den Urlaub zu fahren, fiele ihr schwer – „weil ich dann immer Angst habe, dass einer meiner Vier in der Zeit krank wird oder die anderen Mitarbeiter nicht so viel Zeit für sie haben.“

Und noch einem im Holsteiner Hengststall bedeutet Corrado viel: Gerard Muffels, der sonst so nüchterne Leiter der Besamungsstation, wird emotional, wenn es um den großen Schimmel geht. „Als ich hier mit meiner Ausbildung angefangen habe, habe ich ihn eingeritten. Und wenn es für ihn einmal so weit ist, werde ich auch derjenige sein, der ihn wegbringt.“

Aber so weit ist es noch lange nicht. Erst einmal kann Corrado noch ganz in Ruhe seinen Lebensabend genießen, während seine Nachkommen weiter sportliche Erfolge feiern. Erst im Alter von 30 ist Corrado als Vererber in den Ruhestand gegangen, weil er lange genug körperlich fit und sein Samen immer noch unter den Verbandsmitgliedern extrem gefragt war.

Dass Corrado jetzt auch ganz ohne Leistung zu bringen ein angenehmes Leben führen darf, ist für Muffels selbstverständlich. „Hengste wie Corrado sind die Basis unseres Betriebs – deshalb sind wir es ihnen schuldig, dass wir ihnen einen schönen Lebensabend bereiten“, sagt Muffels. Früher sind die Senioren des Holsteiner Verbands zu einem Züchter nach Föhr gekommen und durften dort auf den Weiden stehen. Doch seit der Züchter selbst in den Ruhestand gegangen ist, kümmert sich Christine Broda um sie. „Das sind meine Babys“, sagt die gelernte Arzthelferin. „Sie bedeuten mir alles.“

von Cornelia Sprenger

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr

