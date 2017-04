Seeth-Ekholt : Verletzte nach Unfall auf der A23

Elmshorn | Bei einem Unfall in den frühen Morgenstunden auf der A23 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn sind zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Nach ersten Informationen hat ein 27-jähriger Audi-Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen aufgrund eines Übermüdungszustandes gegen 5.30 Uhr einen vor ihm fahrenden PKW übersehen und fuhr auf den Dacia auf. Durch die Kollision kam 27 Jährige mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in eine angrenzende Böschung,überschlug sich schließlich und kam auf dem Dach liegend im Bereich des dortigen Seitenstreifens zum Stehen.

Die 41-jährige Dacia-Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg konnte ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten sie zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Während an dem Audi ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, wies der Dacia Beschädigungen in einer geschätzten Höhe von etwa 7.000 Euro auf. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und fertigten eine Strafanzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge der im Raum stehenden Übermüdung.

