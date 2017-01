Simon liebt Mohammad : Tragische Liebesgeschichte zwischen den Kulturen

1 von 1 Foto: Symbolfoto: EN 1 von 1

Elmshorn | Es ist eine Liebesgeschichte über Kulturen und gesellschaftliche Konventionen hinweg: Der Elmshorner Unternehmer Simon* und der syrische Flüchtling Mohammad* sind seit zwei Jahren ein Paar. Und während der Eine schon seit Jahren offen mit seiner Sexualität umgeht und sich regelmäßig in der Hamburger Schwulenszene bewegt, musste sich der Andere sein ganzes Leben lang verstecken.

Für Mohammad war die Flucht in den Westen und seine gemeinsame Zeit mit Simon in Hamburg eine persönliche Befreiung. Hier darf er Männer lieben und sein wie er ist. Dennoch hat die Geschichte von Mohammad und Simon kein Happy End. Zu groß sind die gesellschaftlichen und familiären Zwänge, zu kompliziert ist die politische Situation.

Schwul zu sein, wird in Syrien in keinster Weise akzeptiert, es gilt als Schande und als Krankheit. Mohammad fühlte sich schon als Teenager zu anderen Männern hingezogen. Als seine Eltern das mitbekamen, schickten sie ihn zu einem Psychiater, der dem Jungen Tabletten verschrieb. Offen mit Männern zusammenzusein, war für den heute 24-Jährigen in Syrien undenkbar. Als Mohammad Anfang 2015 Aleppo in Richtung Türkei verließ, war das für ihn nicht nur eine Flucht vor dem Bürgerkrieg und der beruflichen Perspektivlosigkeit. Es war auch eine persönliche Befreiung.

Sich öffentlich zu seinem Schwulsein bekennen, Make-Up tragen, das Nachtleben genießen – für Mohammad eröffneten sich in Istanbul ganz neue Möglichkeiten. Der junge Mann fand Arbeit in seinem alten Beruf, als Schneider. Und eines Nachts lernte er in einer Istanbuler Schwulendisco Simon kennen.

Liebe auf den ersten Blick

Simon arbeitet in Elmshorn, lebt aber in Hamburg. Der 40-Jährige reiste im Sommer 2015 zu einer Konferenz nach Istanbul. „Abends bin ich auf Piste gegangen, um mir das schwule Nachtleben anzusehen. Und gleich in der ersten Nacht habe ich Mohammad kennengelernt.“ Simon beschreibt es als „Liebe auf den ersten Blick“. Mit Worten konnten sich die beiden Männer nicht verständigen, Mohammad spricht kein Englisch. „Aber die Blicke sagten alles.“

Vier Nächte hintereinander trafen sich Simon und Mohammad, dann reiste Simon zurück nach Deutschland. Von da an flog Simon regelmäßig in die Türkei. Die Beziehung wurde enger und Simon und Mohammad begannen, darüber nachzudenken, wie Mohammad nach Deutschland kommen könnte. „Das war eine schwierige Zeit“, erinnert sich Simon. „Er wollte, dass ich die 6000 Euro für seine Flucht bezahle – dazu war ich nicht bereit. Wir beide waren enttäuscht von dem jeweils anderen.“

Aber dann machte sich Mohammad doch auf eigene Faust auf den Weg, er bezahlte einem Schlepper 2000 Euro, um ihn auf einem kleinen Gummiboot über das Mittelmeer nach Griechenland zu bringen. Während Simon beunruhigt auf ein Zeichen von seinem Freund wartete, kenterte das Schlauchboot. „Mohammad erzählt, dass er und die anderen Flüchtlinge zwölf Stunden lang im kalten Wasser lagen, sich an dem Boot festklammerten und auf Rettung warteten.“ Schließlich kam ein Schiff und brachte die Menschen nach Griechenland. Einige Tage später schickte Mohammad von Athen aus die erlösende Facebook-Nachricht an Simon.

Doch die Reise war noch nicht zu Ende: In Ungarn wurde Mohammad von Polizisten zusammengeschlagen – so schlimm, dass sein Körper noch zwei Wochen später voller blauer Flecken war. Als der junge Mann schließlich in Deutschland ankam, wurde er einer Flüchtlingsunterkunft in Münster zugeteilt.

Wiedersehen nach der Flucht

Dort konnten sich Simon und Mohammad zum ersten Mal seit Wochen wieder sehen. „Ich habe von da an jedes Wochenende dort verbracht“, erzählt Simon. „Vor allem habe ich dafür gesorgt, dass er ein eigenes Zimmer bekommt.“ In Berlin waren zu dem Zeitpunkt mehrere schwule Flüchtlinge von anderen Flüchtlingen misshandelt worden. Toleranz gegen Homosexuelle gibt es unter den Männern aus dem arabischen Kulturkreis kaum, Mohammad versteckte seine sexuelle Identität – wieder einmal. Das eigene Zimmer war eine Erleichterung.

Im Sommer 2016 bekam Mohammad, der inzwischen gut Deutsch spricht, eine Ausnahmegenehmigung: Er durfte das Bundesland verlassen und Simon für ein Wochenende in Hamburg besuchen. „Für Mohammad waren die Freiheiten, die das Hamburger Nachtleben bietet, gigantisch“, erzählt Simon. „Wir konnten Hand in Hand gehen und uns öffentlich küssen – auch wenn ihn das am Anfang ziemlich nervös gemacht hat.“

Angst regiert den Alltag

Jedoch: Im Frühjahr 2016 meldete sich Mohammads Schwester bei ihm. Sie war alleine nach Istanbul gereist, ihr Ehemann kämpft in der syrischen Armee und sie erwartete ein zweites Kind. Täglich flehte sie ihren Bruder an, in die Türkei zurückzukehren. „Er wurde immer trauriger und sagte mir, er müsse mir das Herz brechen, aber es sei seine Pflicht, zu seiner Schwester zurückzukehren“, erinnert sich Simon. Ende 2016 organisierte er für Mohammad die Rückreise nach Istanbul. Seitdem fliegt Simon alle paar Wochen in die Türkei. Die beiden Männer sind weiterhin ein Paar, aber Mohammad ist unglücklich. Seine Schwester kann seine Homosexualität nicht akzeptieren und seitdem im vergangenen halben Jahr drei schwule Flüchtlinge in Istanbul ermordet worden sind, ist die Stimmung angespannt und von Angst geprägt.

Mohammad hat einen Antrag bei den Vereinten Nationen gestellt. Die könnten ihn in irgendein westliches Land schicken – nach Europa ebenso wie nach Australien oder in die USA. „Wichtig ist, dass er in einem westlich geprägten Land einen politisch anerkannten Status erhält“, sagt Simon. Seine Kollegen in Elmshorn und seine Freunde in Hamburg kennen seine Geschichte und unterstützen ihn. Für Simon ist die Situation hochemotional. „Wir beide brauchen uns wie die Luft zum Atmen. Aber jetzt geht es erst einmal darum, dass er in Sicherheit ist.“

* Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr