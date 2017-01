Tempo 30 auf der Köllner Chaussee

Lkw-Aufkommen und gefahrene Geschwindigkeiten: 18 Tage lang hat die Stadt Elmshorn den Verkehr in der Köllner Chaussee beobachtet, auch mit Radarmessungen. Gestern fiel im Rathaus die Entscheidung: Für diese Straße wird Tempo 30 angeordnet. Zudem wird ein beidseitiges Halteverbot verhängt. „Beide Maßnahmen sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden“, bestätigte Amtsleiterin Petra Langefeld. Die Stadt stehe in enger Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises.

Die Köllner Chaussee ist seit dem 22. Dezember 2016 als Umleitungsstrecke für Lastwagen ausgewiesen. Denn der Kreis Pinneberg musste Ende vergangenen Jahres die Brücke über die Krückau an der Wittenberger Straße – K 23 – wegen akuter Einsturzgefahr für Lastwagen voll sperren.

„Mit Tempo 30 wollen wir die Sicherheit auf der Köllner Chaussee erhöhen. Es handelt sich um einen Schulweg“, betonte Langefeld. Mit der Elsa-Brändström-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule befinden sich Gymnasium und Grundschule in unmittelbarer Nähe. Laut Langefeld gehe es der Stadt auch darum, die Belastungen für die Anlieger zu reduzieren. Das befürchtete Verkehrschaos im Stadtgebiet ist bisher ausgeblieben. Seite 3



