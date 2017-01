Hier glänzt nicht nur die Fassade : Stadttheater: Die Sanierung der Fassade ist fast abgeschlossen

1 von 1 Foto: Knuth Penaranda 1 von 1

Elmshorn | An inneren Werten mangelt es dem Elmshorner Stadttheater nicht. Künstler und Publikum lieben das „schnuckelige“ Bühnenhaus, die Vorstellungen sind oft ausgebucht. Wenig erfreulich war bislang die Optik des Gebäudes. Doch das ändert sich bald. Die Sanierung der Fassade ist fast abgeschlossen. Das Theatergebäude bekommt sein historisches Gesicht zurück - inklusive Stuck und Ornamenten.

Während sich das Äußere entscheidend verändert, bleibt das Erfolgsrezept des Programms unverändert. Theaterchef Peter Thomsen setzt auf Vielfalt und Originalität. In der abgelaufenen Spielzeit 2015/16 gab es im Stadttheater 100 Veranstaltungen: 24 Vorstellungen mit hochdeutschem Schauspiel, neun plattdeutsche Stücke, 53 Abende mit Konzerten, Kabarett, Comedy und Musical, zehn Vorstellungen mit Kindertheater und vier geschlossene Veranstaltungen.

Besonders Musik, Comedy und Kabarett haben Peter Thomsen viel Freude bereitet. Viele Angebote waren ausverkauft. Zum Beispiel die Auftritte von Marlene Jaschke, Bernd Stelter, Salut Salon, Die Buddy Holly Show, Hans Liberg oder Joja Wendt. „Diese Programmpunkte sind unsere große Stärke und lukrativ für das Theater“, sagt Peter Thomsen. „Kerngeschäft“ ist für ihn dennoch das hochdeutsche Theater. Thomsen: „Wir haben ganz klar einen Kulturauftrag, den wir besonders mit hochkarätig besetztem Schauspiel erfüllen“.

Der Erfolg gibt ihm recht. In der Spielzeit 2015/16 ist die Zahl der Abonnenten wieder gestiegen. Zurzeit haben 1031 Kulturfreunde eine Dauerkarte für das Stadttheater. Und die Gäste kommen nicht nur aus Elmshorn. Mehr als die Hälfte der Besucher stammt aus der Region und aus Hamburg. Das Publikum bekommt Einiges geboten. Inszenierungen wie „Die Blechtrommel“, die Bühnenversion von „Das Boot“, „Männerhort“ oder „Die Wanderhure“ begeisterten.

Sorge bereitet Peter Thomsen die Entwicklung beim plattdeutschen Theater. Die Abonnentenzahlen in diesem Bereich sind seit der Saison 2008/09 um 30 Prozent gesunken. Thomsen sieht die Gründe dafür in der Überalterung des Publikums und dem Mangel an Stars im Plattdeutschbereich. Dazu kommt, dass immer weniger Menschen die plattdeutsche Sprache beherrschen.

Nicht nur im Theater selbst, auch in der Kleinkunstbühne „Haus 13“ bieten Peter Thomsen und sein Team Aufführungen an. Zehn Mal war das Stadttheater mit Produktionen dort zu Gast. Dabei war das „Haus 13“ (100 Plätze) im Schnitt zu 90 Prozent ausverkauft. Peter Thomsen: „Für Kabarett oder Chansonabende ist das Haus 13 auch zukünftig der ideale Ort“. Alles in allem kamen in der Saison 2015/16 36 000 Besucher zu den Vorstellungen des Stadttheaters Elmshorn (82 Prozent Auslastung). Das kann sich sehen lassen.

von Knuth Peñaranda

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:15 Uhr

