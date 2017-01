Sportfeld und Buddelkiste

1 von 1 Foto: en 1 von 1

Einen Anstieg an Besuchern meldete das Stadtmarketing in dieser Woche und zog positive Bilanz aus dem Eisvergnügen. Die Eisbahn mit Gastronomie auf dem Holstenplatz zog in dieser Saison 25 Prozent mehr Eisläufer an – ein Erfolg und positives Zeichen für die Innenstadt, den man auch im Sommer nutzen könnte, findet die Interessenvereinigung Citymanagement. Nur dass in der heißen Jahreszeit nicht Eis, sondern Sand in die Stadt locken soll.

So ist die Idee in der Arbeitsgruppe enstanden, im Sommer ein Beachvolleyballfeld im öffentlichen Raum aufbauen zu lassen (wir berichteten). Die Arbeitsgruppe, in der sich neben Stadtmarketing und Grundstückseigentümer auch Partner aus der Wirtschaft beteiligen, stellt in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. Januar, erste Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zum Volleyballfeld auf dem Holstenplatz vor. „Wir müssen erst einmal schauen, was wir dazu brauchen. Spielfeldmarkierungen und Spielzeug gehört etwa dazu, und eine Aufsicht“, erklärt Dirk Kehrhahn, Mitglied im Citymanagement. Auf dem Sandfeld soll neben dem Sport auch Platz für Kinder zum buddeln bleiben. Auch über verschiedene Möglichkeiten, den Sommertreffpunkt zu finanzieren, soll beim nächsten Treffen diskutiert werden. „Es müsste sehr viel gut laufen, damit das dieses Jahr noch klappt. Anvisiert ist nächstes Jahr, wenn die Voraussetzungen stimmen“, sagt Kehrhahn.

Weiter fortgeschritten sei hingegen die Planung zu einem Onlineprojekt, bei dem die Innenstadt kartografiert und wichtige Informationen, wie die Öffnungszeiten der verschiedenen Geschäfte, auf einer zentralen Plattform gesammelt werden. Bei welchen Bäcker man um 18.10 Uhr noch Brötchen bekommt oder wo der nächste Optiker ist, sollen Nutzer damit auf einfachem Weg herausfinden können. Dem User soll dabei eine Karte angezeigt werden, auf der die unterschiedlichen Geschäfte nach Kategorien eingeteilt sind. „Dazu werden auch Freiflächen angezeigt, inklusive Link zum Makler oder Eigentümer“, sagt Kehrhahn. Potentielle Interessenten können so schon aus der Ferne nachschauen, ob ein geeignetes Objekt frei ist – und welche Geschäfte in der Nachbarschaft liegen. „Uns ist dabei bewusst, dass die Website aktuell bleiben muss. Nichts ist schlimmer als eine Seite, die nicht gepflegt wird“, erklärt Kehrhahn und sagt zu, sich für regelmäßige Aktualisierungen einzusetzen. Eine Testversion wird bei der nächsten Sitzung vorgestellt. „Das Projekt soll in jedem Fall im ersten Halbjahr noch veröffentlicht werden.“

Eine weitere Veränderung, mit der die Innenstadt attraktiver gemacht werden soll, diskutiert auch die Arbeitsgruppe um Pact. Beraten wird über die Weihnachtsbeleuchtung, die neu beschlossen und, so der Wunsch der AG, ausgeweitet werden soll. „Wir können uns vorstellen, einige Lichter in der dunklen Jahreszeit noch länger leuchten zu lassen – unabhängig von Weihnachten.“ Auch stehen weitere Beleuchtungspunkte im Raum, etwa eine Illumination des Torhauses „oder die Krückaubrücken, die man von unten beleuchten könnte.“ Es gebe viele Möglichkeiten, mit Licht die Innenstadt attraktiver zu gestalten, findet Kehrhahn „und andere Städte tun ja auch viel. Da können wir nicht zurückfallen“.

von Daniela Lottmann

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

