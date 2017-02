Elmshorn : Spielhalle überfallen: Polizei sucht den bewaffneten Täter

Ein Mann hat am gestrigen Montagabend eine Spielhalle in der Friedenstraße in Elmshorn überfallen. Er bedrohte eine 48-jährige Angestellte mit einer Pistole und ist jetzt auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.