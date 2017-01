Sorge um die historische Markthalle

vergrößern 1 von 3 Foto: Brameshuber 1 von 3

Die Markthalle auf dem Buttermarkt soll in Zukunft das Zentrum der neuen Mitte in Elmshorn werden. Doch die Gegenwart holt die Verantwortlichen ein. „Wir müssen das Gebäude dauerhaft sichern – spätestens 2018 etwas tun“, mahnte Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Die Stadt wolle nicht in eine Situation wie bei den Knechtschen Hallen geraten. Aber eines machte Hatje auch deutlich: „Es gibt keine akute Gefährdung. Das Gebäude bricht nicht zusammen.“

Wie schlimm steht es um den baulichen Zustand des 1920 errichteten Gebäudes, das heute als besonderes Kulturdenkmal gilt? Es geht um das Dach, die Statik, das Verblendmauerwerk. „Es ist nicht damit getan, die Fenster zu sanieren und zwei Dachpfannen auszutauschen“, warnte Hatje. Doch mehr wollte der Verwaltungschef nicht sagen. Er verweist auf das Gebäudemanagement der Stadt, das nun bewerten wird, was getan werden muss, damit Elmshorns Vorzeigegebäude keinen Schaden nimmt. Laut Hatje soll noch vor den Sommerferien eine Entscheidung fallen. Dann weiß die Stadt auch, was da finanziell auf sie zukommen wird.

Planungssicherheit, das braucht auch die Initiative Elmshorn, die als Standort für das geplante Carillon – ein großes Glockenspiel – die historische Markthalle auserkoren hat. Der neu gegründete Förderverein hat laut Paul Raab (Foto) von der Initiative Elmshorn inzwischen schon 14 Mitglieder. Und das Projekt nimmt konkrete Formen an. „Wir wollen bis Ostern mit Fachleuten klären, welche und wie viele Glocken wir benötigen, welche Tonumfänge gewünscht sind und wie es mit dem Schall aussieht.“ Auch das Gewicht des Glockenspiels spiele eine wichtige Rolle. Der Förderverein werde den Politikern alle Unterlagen für die weiteren Planungen zur Verfügung stellen. Fakt ist: Wer an der Elmshorner Markthalle baulich etwas verändern will, muss die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigen.

von Christian Brameshuber

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:31 Uhr

