Elmshorn : Siebenjähriger bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Elmshorn | Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Hebbelstraße in Elmshorn ereignet. Dabei ist ein sieben Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es, als eine 70-jährige Frau gegen 15 Uhr in ihrem Auto auf der Höhe der Einmündung der Heinrich-Hauschildt-Straße unterwegs war und aufgrund der tiefstehenden Sonne eine rote Ampel und den Jungen, der die Straße im selben Moment bei Grün überquerte, übersah. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Siebenjährige wurde frontal von dem Hyundai erfasst und durch die Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf dem Boden liegenblieb. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus transportierten. Die Rentnerin aus dem Raum Elmshorn blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei sperrte zum einen den Kreuzungsbereich für die Landung des Hubschraubers und zum anderen den betroffenen Abschnitt der Hebbelstraße für die Unfallaufnahme. Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 06.Jan.2017 | 13:11 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen