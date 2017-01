Keine Angst vor Haien : Sebastian Pufpaff im Stadttheater

1 von 1 Foto: Daniela Lottmann 1 von 1

Elmshorn | Man muss sich den Elmshorner als einen glücklichen Menschen vorstellen. Oder zumindest die Kabarettbesucher des Stadttheaters für solche halten, denn als Sebastian Pufpaff die 430 Zuschauer im ausverkauften Saal nach den Dingen fragt, die sie am meisten aufregen – kommt erstmal nichts. Das Krähenproblem, Baustellen, fehlende Pendlerparkplätze und überfüllte Busse, nichts von alledem bringen die Elmshorner aufs Tablett. Stattdessen ein Generalaufreger aus den hinteren Reihen. „Trump“ schallt es da. Echauffiert wird sich in Elmshorn global.

„Wäre ja blöd, wenn jetzt niemand was reinruft. Dann sind wir um fünf nach acht zu Hause“, ermutigt Pufpaff sein Publikum. Der Künstler ist seit mehreren Jahren auch aus dem Fernsehen bekannt; hatte zum Beispiel mehrere Auftritte in der ZDF-Satiresendung „Heute-Show“. Mit seinem Programm „Alles auf Anfang“ tourt er zurzeit durch Deutschland – und empört sich. „Was ist mit denen ganz hinten? Mit den Armen? Die muss man miteinbeziehen“, fragt er weiter nach Aufregerthemen und erntet mehrere Antworten. Dschungelcamp, Gleichberechtigung, Bahnverspätung, VW, schnarchende Männer und der HSV wird genannt. Und Sätze, die anfangen mit „Ich bin ja kein Nazi, aber ...“.

Zur Idee von Pufpaffs Programm gehört es, dass die Themen aus dem Publikum auf der Bühne behandelt werden. Das klappt umso besser, je vieldiskutierter das Problem ist. Etwa bei der Gleichberechtigung. „Wichtig, wenn Sie sich in Deutschland beschweren, müssen Sie ihr Gegenüber niedermachen. Erst dann hat man Recht“, erklärt Pufpaff und ergänzt den Hinweis, „Und egal welches Geschlecht, immer behandeln wie eine Frau!“ Die Themen Frauen und Ausländer verbindet er ähnlich schroff. „Alle Ausländer schlagen ihre Frau. Das ewige Klatschen da draußen nervt.“ Und „deswegen haben Ausländer auch so viele Frauen. Damit die zwischendurch ausheilen können“.

Übertreibung als Strategie

Pufpaffs Strategie ist die Übertreibung. Er zetert, schnauzt und wettert, lässt aber hie und da auch die Ironiemaske fallen und redet dem Publikum ins Gewissen. „Es gibt keine Ausländer. Es gibt nur Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher“, erklärt er und fordert dazu auf, den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt vornehmlich als Arschloch, nicht als Ausländer zu sehen. Und keine Angst zu haben, denn „die Chancen, dass Sie Opfer eines Terroranschlags werden, ist geringer als ein Haiangriff. Selbst in Elmshorn.“ Auch in diesem Punkt dürfen sich die Elmshorner also glücklich schätzen.

Beim Publikum kommt diese Mischung sehr gut an. PufPaff erhält viel Zwischenapplaus, sogar für die universelle Empfehlung, im nächsten September seine Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Nur der HSV ... bekommt am Ende sein Fett nicht weg. Auch ein Profikomiker kann nicht über alles lachen.

