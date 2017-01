Elmshorn : Rundgang durch das neue „KiZe“

1 von 1 Foto: Peneranda 1 von 1

Elmshorn | „Das Haus soll mehr als nur ein Bürogebäude sein, sondern nach außen strahlen, viel Lebendigkeit in seinen Mauern beherbergen und Begegnungen fördern“, erklärt Torsten Becker, stellvertretender Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf bei einem Rundgang durch das nun vollständig bezogene Kirchliche Zentrum (KiZe) an der Kirchenstraße. In perfekter Innenstadtlage, passender Weise von Kirchenstraße und Nikolaikirche begrenzt, haben hier nun die Mitarbeiter der Dienste und Werke des Kirchenkreises, vom St.-Nikolai-Gemeindebüro, der Diakonie und des Cafés ihre Arbeit aufgenommen. Noch sind die hausinternen Wegweiser auf PC-Papier ausgedruckt, eigenhändige Beschriftungen an Türen verweisen auf die Mitarbeiter dahinter, doch die Vernetzung ebendieser habe schon in erfreulicher Weise begonnen, erklärt Torsten Becker.

Es kommuniziert sich einfach leichter und schneller, wenn man nur über den Flur gehen muss, um Flüchtlingspastorin Birgit Dušková um Unterstützung zu bitten, Maren Schotfeldt vom Evangelischen Frauenwerk um ihre Meinung zu fragen oder den Ökumenepastor in der Küche auf einen Kaffee anzusprechen. „Man spürt, dass dieses Haus die Rahmenbedingungen dafür schafft, das hier ein Team zusammenwachsen kann“, so Becker. Durch die vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten im KiZe würden verschiedene (Arbeits)Stränge wie in einem Knoten zusammenführt, der wiederum Halt in einem größeren kirchlichen Flechtwerk findet. Nicht zuletzt deswegen, hängt in der großen Eingangshalle ein „Fischernetz“, das der Kommunikation- und Information dient und für Veranstaltungshinweise genutzt wird.

Die meisten Mitarbeiter haben ihren Büros kleine persönliche Stempel aufgedrückt: Blumen und Bilderrahmen stehen in trauter Eintracht neben Aktenstapeln, Telefonen, Tischleuchten und Computern. Der stellvertretende Propst Torsten Becker hat sich beispielsweise mit den gebrauchten Möbeln seiner Vorgängerin aus Itzehoe, Christiane Melchiors, eingerichtet.

Die meisten Mitarbeiterräume haben überschaubare Ausmaße, aber viel Tageslicht – mit Ausnahme der Büros, deren Fenster auf die in Griffweite liegende Hausmauer des Nachbargebäudes am Alten Markt ausgerichtet sind. Da heißt es dann für die Mitarbeiter leider: wie Sie sehen, sehen Sie nichts...

Der Saal im Erdgeschoss hat in etwa die Ausmaße seines Vorgängers, wirkt aber mit den unterschiedlich großen, runden Leuchten und der weißporigen Decke fast futuristisch. Bodentiefe, getönte Glasscheiben ermöglichen den Blick nach draußen auf die Kirchenstraße, erschweren aber das Hineinschauen.

Seit Kurzem ist auch das Gemeindebüro von St. Nikolai in die neuen Räume umgezogen. Ab sofort gilt es für deren Besucher die Straßenseite wechseln, um vom alten ins neue Gemeindebüro zu kommen. Hier werden sie von der - ebenfalls neuen – Gemeindesekretärin begrüßt. Doch das ist eine andere Geschichte, über die die EN demnächst berichten wird.

von Uta Robbe

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:15 Uhr

