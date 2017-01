Rekord: Babyboom im Kreis Pinneberg

So viele waren es seit Jahren nicht mehr: 1418 Kinder wurden 2016 im Geburtszentrum der Regio-Kliniken geboren. Das sind 220 mehr als noch im Jahr davor. Dabei erblickten deutlich mehr Jungen als Mädchen das Licht der Welt.

1399 Geburten verzeichneten die Regio-Kliniken im abgelaufenen Jahr. Weil darunter mehrere Zwillingsgeburten waren, kamen die Kliniken auf die Zahl von 1418 Kindern. Zur großen Freude der Verantwortlichen: „Die Regio-Kliniken gehören damit zu den sechs von insgesamt 35 Geburtskliniken in Hamburg und Schleswig-Holstein mit dem stärksten Anstieg der Geburtenzahlen im vergangenen Jahr“, sagte Sebastian Kimstädt, Sprecher des Krankenhausunternehmens.

Die Gründe für die Steigerung um 17,32 Prozent sind nach Ansicht der leitenden Hebamme Sabine Winter vielfältig. Der Zuzug von Flüchtlingen sei einer. „Insgesamt bekommen die Menschen hier in der Region wieder mehr Kinder“, sagte sie. Viele Mütter hätten bereits ein oder zwei Kinder und entschieden sich bei einer weiteren Geburt wieder für das Pinneberger Zentrum. „Wir genießen ein hohes Ansehen im Kreis Pinneberg und darüber hinaus. Das wird mir in den Anmeldegesprächen zu der Geburt immer wieder bestätigt“, so Winter.

Auch die beiden Chefärzte des Geburtszentrums, Dr. Stefan Geist und Dr. Peter Paluchowski, freuen sich mit ihrem Team über die Entwicklung: „Wir sind auf diesen Boom sehr gut vorbereitet. Wir gehören zu einem kleinen Kreis der Geburtskliniken in Deutschland, die das Zertifikat der WHO und von Unicef als ,Babyfreundliche Geburtsklinik‘ tragen dürfen“, sagten die beiden Ärzte.

Im Jahr 2014 waren im Pinneberger Geburtszentrum 1176 Geburten registriert worden. 2013 waren es 1201 und 2012 nur 1049 gewesen. Die Zahl von 1399 Geburten im vergangenen Jahr ist seit der Schließung der Geburtenabteilung im Regio-Klinikum Elmshorn im Jahr 2007 Rekord im Kreis Pinneberg.

Jungen waren dabei im vergangenen Jahr eindeutig in der Überzahl: Von den 1418 Kindern, die 2016 das Licht der Welt erblickt haben, sind nur 650 Mädchen, aber 768 Jungen. Eine Liste der beliebtesten Vornamen finden Sie heute auf Seite 11



von Bernd Amsberg

erstellt am 04.Jan.2017 | 10:47 Uhr

