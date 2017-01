Neue Leitung : Philipp Braun ist der Neue in der Stadtbücherei

1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

Elmshorn | Von der Pfalz in den hohen Norden – Philipp Braun hat für seinen neuen Arbeitsplatz einen weiten Weg auf sich genommen. Der 28-Jährige ist der „Neue“ in der Stadtbücherei, genauer gesagt der Nachfolger von Angelika Hoch-Beig als Bücherei-Leiter. Wenn es um seinen neuen Arbeitsplatz geht, ist Braun voll des Lobes: „Elmshorn ist eine interessante Stadt, die Bücherei sehr gut aufgestellt und die Kollegen bringen tolle Ideen mit.“

Gerade einmal drei Wochen Zeit hatte Braun bislang, um sich mit der Stadt, der Bücherei und den Kollegen bekannt zu machen. Aber was der junge Mann bis jetzt gesehen hat, scheint ihm zu gefallen. „Diese Bücherei ist auf einem sehr hohen Standard. Und die Lage ist unvergleichlich, so mitten in der Stadt.“

Braun war einer von neun Bewerbern, die sich um die Stelle beworben haben, nachdem Angelika Hoch-Beig im September in den Ruhestand gegangen ist. „Herr Braun konnte sich mit deutlichem Abstand durchsetzen“, sagt Stadtrat Dirk Moritz. „Er hat durch seine frische, innovative Art überzeugt und bringt viele neue Gedanken mit.“

Neue, innovative Ideen – da drängt sich in einer immer digitaler werdenden Welt natürlich die Frage auf, welche Bedeutung eine so klassische Einrichtung wie eine Bücherei noch hat. Für Philipp Braun eine ganz bedeutsame: „Eine Bücherei ist ein ganz besonderer Ort, der die Menschen inspiriert, an dem sie gerne verweilen und stöbern. Und eine Bücherei ist auch immer ein Ort der Begegnung für Menschen mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen.“ Gerade in der Zeit der ständigen Verfügbarkeit von Informationen im Internet seien Fähigkeiten wie das Filtern von Informationen und das Recherchieren extrem wichtig – „und da spielt die Bücherei und das hier versammelte Wissen eine ganz wichtige Rolle, gerade für Kinder.“

Nichtsdestotrotz ist die Verbindung von digitalen und analogen Inhalten eine Herausforderung für den neuen Bücherei-Leiter. E-Books spielen im Rahmen der Onleihe eine große Rolle, ebenso die Vermittlung von Medienkompetenz in Kooperation mit Schulen und anderen Partnern. „Und natürlich wird es auch immer noch die ganz klassischen Bücherei-Nutzer geben, die kommen, um nach dem nächsten Roman zu stöbern.“

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein anders Thema, das sich Braun auf die Fahnen geschrieben hat. In diesem Jahr wird die Elmshorner Bücherei 125 Jahre alt – ein Anlass, der angemessen gewürdigt werden will. Ein eigener Förderverein ist außerdem in Planung, in den Sommerferien soll der „Ferienleseclub für Grundschüler geöffnet werden und dann beteiligt sich Braun auch noch an den Vorbereitungen für „Elmshorn liest“.

Schon in der Schulbibliothek aktiv

Bei so vielen Projekten und Herausforderungen ist es gut, dass Braun schon so viel Fachwissen und Erfahrungen gesammelt hat. Bereits mit 13 Jahren engagierte er sich in der Schulbibliothek, später entschied er sich für ein Studium in Leipzig – und mit der Bibliotheks- und Informationswissenschaft für ein sehr facettenreiches Fach, das die Fächer Literatur, Pädagogik, Betriebswirtschaft und EDV vereint. Später, nach einem Master im Fach General Management, leitete Braun in der Pfalz vier kleinere Bibliotheken im ländlichen Raum und sammelte erste Erfahrungen als Führungskraft.

Und privat? Da hat Braun in der Elmshorner Innenstadt eine Wohnung bezogen. In seiner Freizeit steht für ihn Kultur im Vordergrund – vor allem Theater, Kino – und, selbstverständlich, das Lesen. Trotzdem fällt ihm die Antwort auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch nicht leicht: „Das wechselt. Ich lese alles mögliche, mal anspruchsvollere, mal leichtere Sachen.“

von Cornelia Sprenger

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:30 Uhr