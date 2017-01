Alte Schätze aus dem Schuppen : Neue Ausstellung im Industriemuseum

1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Elmshorn | Zahlreiche Besucher sind gestern Vormittag zur offiziellen Eröffnung der Sonderausstellung „Die Sammlung stellt sich vor – Schätze von Bauer Breckwoldt aus Seestermühe“ ins Elmshorner Industriemuseum gekommen – unter ihnen auch mehrere Verwandte von Franz Breckwoldt (1904 bis 1992), der nicht nur als Landwirt tätig war, sondern sich auch als Sammler, Kunstretter und Museumsförderer einen Namen gemacht hat.

Bevor die Anwesenden die Exponate der Ausstellung – vorrangig historisches, von Breckwoldt zusammengetragenes bäuerliches Arbeitsgerät früherer Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts – näher in Augenschein nahmen, erläutete Rainer Adomat vom Kreisheimatverband Pinneberg Hintergründe zu der Präsentation. Er zitierte biografische Eckdaten aus dem Leben Breckwoldts und würdigte anschließend dessen Vermächtnis.

„Wenn wir heute an das Wirken von Franz Breckwoldt erinnern und die von ihm gesammelten Schätze wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen, dann sollte das aus Sicht des Kreisheimatverbands – und hier im Industriemuseum wird diese Absicht geteilt – ein Auftakt sein für eine Initiative, das von ihm übergebene Wissen in eine dauerhaft nutzbare Form zu bringen – zum Beispiel durch ein volkskundliches Forschungsprojekt“, sagte Adomat, der für seine Ausführungen viel Applaus erhielt. Ebenso wie Ina Kühnelt, Tochter von Franz Breckwoldt, die auf plattdeutsch einige interessante Dinge aus dem Leben mit ihrem Vater vortrug – unter anderem, dass sie erst mit sieben Jahren von ihm die plattdeutschen Sprache erlernt habe. Der Grund: Zuvor wurde in der Region ausschließlich in hochdeutsch gesprochen, weil zu jener Zeit sehr viele Flüchtlinge – unter anderem aus Pommern – gekommen waren, die kein Plattdeutsch verstehen konnten.

Zum Abschluss ihres Wortbeitrags dann eine Überraschung: Aus ihrem persönlichen Fundus überließ Ina Kühnelt dem Museum anlässlich der Ausstellungseröffnung mehrere Originalzeichnungen ihres Vaters, die er in seiner Kriegsgefangenschaft 1945/46 in Italien aus der Erinnerung angefertigt hatte. Darauf zu sehen: diverse landwirtschaftliche Maschinen und ihre exakte Funktionsweisen.

Wie es in der Praxis mit den Maschinen damals zuging beziehungsweise die Vorgehensweise bei traditionellem Handwerk in der Marsch– etwa dem Reepschlagen oder Grabenkleien – im Detail aussah, kann nun innerhalb der Ausstellung auf historischen Filmen nachvollzogen werden, die auf diversen Monitoren gezeigt werden. Darüber hinaus wird es auf informativen Schautafeln erklärt, die sich zwischen Stücken der Breckwoldtschen Sammlung befinden – wie Rappsforke, Wallspaten, Rübenstoßer, Gaffel, Feldharke, Mistschneider und Windfege.

von Ulf Marek

erstellt am 23.Jan.2017 | 16:10 Uhr