Marihuana, Haschisch und Amphetamine : Mutmaßlicher Drogendealer aus Elmshorn überführt

Elmshorn | Fast 280 Gramm Marihuana, etwa 30 Gramm Haschisch, Ecstasy, MDMA und andere Amphetamine - das ist die Ausbeute, die von der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt bei einem 31 Jahre alten Elmshorner sichergestellt worden ist. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, hatte die Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Dogendealers bereits am 30. Dezember des vergangenen Jahres stattgefunden.

Der entscheidende Hinweis kam aus dem Ruhrgebiet. Dort hatten Beamte des Zollfahndungsamtes in Essen eine Postsendung mit mehr als 500 Gramm Amphetaminen entdeckt, die an eine Norderstedter Adresse gerichtet war. Die Ermittlungen führten schließlich zu der Identifizierung des tatsächlichen Bestellers des Paketes. Über die Staatsanwaltschaft Kiel und das dortige Amtsgericht konnte eine mündliche Anordnung für die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Elmshorn erwirkt werden.

Gegen den Beschuldigten richtet sich jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Aufgrund der Höhe der beschlagnahmten Betäubungsmittel ist vom Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorgesehen. In einer ersten Vernehmung zeigte sich der Mann aus der Krückaustadt, wie Elmshorn umgangssprachlich auch genannt wird, geständig und räumte umfangreiche Bestellungen von Betäubungsmitteln im sogenannten „Darknet“ sowie den Handel mit diesen ein.

Der mutmaßliche Dealer ist, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel, mangels Haftgründen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

von shz.de

erstellt am 05.Jan.2017 | 11:13 Uhr

