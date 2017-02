Mehr oder minder beschlussfähig auf der „Jahreshaupt“

1 von 1 Foto: Bunk 1 von 1

Ende Januar und Anfang Februar ist traditionell die Zeit der Jahreshauptversammlungen der Sportvereine und einzelnen Sparten. Kassenbericht, Wahlen, Ankündigungen. Interaktiver Pflichttermin trifft immer öfter auf ignorantes Desinteresse. Heute kommen trotz mehrfacher Einladung und Recht zur aktiven Mitbestimmung nur noch sehr wenige Vereinsmitglieder zu solchen Sitzungen. Früher waren diese Termine überall gut besucht und dauerten zuweilen einige Stunden, weil zahlreiche Wortbeiträge und hitzige Meinungsaustausche die Veranstaltung in die Länge zogen.

Heute fragt sich der Vereinsvorsitzende frustriert, ob die anberaumte Versammlung überhaupt beschlussfähig ist, wenn sich erbärmlich wenige Leute im Clubraum vom Vereinsheim verlieren. Früher fragte sich der Vereinswirt ebenso bange, ob das für den Abend gebunkerte Bier überhaupt reichen würde.

Als ich früher selbst Spartenleiter der Kollmaraner Ausnahmefußballer war und die „Jahreshaupt“ leitend veranstaltete, machte ich um fünf Minuten nach eigentlich anberaumtem Sitzungsbeginn gerne noch mal die Ansage, dass man ja noch mal zehn, zwölf Minuten warten könne; vielleicht kommt ja noch einer. Es kam aber nie jemand. Anschließend folgten vor sieben interessierten Spartenmitgliedern (nicht mal Mannschaftsstärke) handgestoppte und lückenlos protokollierte 17 Minuten Jahreshauptversammlung. Inklusive Begrüßung, Gedenkminute für die im abgelaufenen Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder, Grußworten und TOP „Verschiedenes“.

Keine 20 Jahre zuvor waren die Jahreshauptversammlungen der Kollmaraner Fußballsparte noch gesellschaftliche Großereignisse, bei denen weit vor den offiziellen Begrüßungsworten „So, wir fangen lieber mal an, je eher sind wir dann nämlich alle am Tresen…“ der Saal bei „Schrotmann“ schon bebte und etliche Führerscheine längst in Gefahr waren. Wer nicht da war, war entweder schwer krank oder im Gefängnis.

Damals wurde auch noch in bestem Sinne diskutiert und gestritten und nach der dritten aggressionsmildernden Raucherpause, die selbstverständlich im Saal stattfand (raus ging man lediglich zum Pinkeln oder Brechen), ging das Ende der Sitzung meist schon im Partyalarm und Gläserklirren der 2. Herren unter. Und wenn dann schon vor Mitternacht das Bier alle war, fuhr man gemeinsam noch ins Glückstädter „Las Palmas“. Beschlussfähig war man zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr.







